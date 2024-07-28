الهيئة العامة للطرق توضح مدلولات الخطوط الطولية وفق كود الطرق السعودي

الرياض : البلاد

أوضحت الهيئة العامة للطرق مدلولات الخطوط الطولية وفقاً لكود الطرق السعودي، حيث إن الخطوط الطولية باللون الأصفر تستخدم في الفصل بين مسارات الحركة المرورية والأكتاف، إضافة للحافة اليسرى للطرق المزدوجة على جانبي الجزيرة الوسطية، كما يتم استخدامها في التنبيه إلى الأماكن التي يُحظر فيها وقوف المركبات.

وبيّت الهيئة أن الخطوط الطولية باللون الأبيض تستخدم في الفصل بين المسارات المرورية في نفس الاتجاه، مع فصل حركة المرور التي تسير في اتجاهين متعاكسين.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت كود الطرق السعودي بهدف توحيد جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بالطرق للجهات الحكومية والخاصة المنفذة للطرق، كما أطلقت الكود عبر 3 مراحل، تمثل المرحلة الأولى كمرحلة استرشادية لجميع الجهات وذلك لرفع مستوى الوعي بمفهوم كود الطرق السعودي، وتنتهي بنهاية هذا العام 2024م، فيما ستكون المرحلة الثانية ابتداءً من 1 / 1 / 2025 م وهي إلزام كل الجهات الحكومية بتطبيق كود الطرق السعودي، على أن تشمل المرحلة الثالثة جميع الجهات الخاصة المالكة للطرق ابتداءً من 1 / 6 / 2025 م.