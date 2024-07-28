أمانة المدينة المنورة تنفّذ أعمال صيانة 5 جسور وأنفاق خلال شهر يونيو

المدينة المنورة : البلاد

نفّذت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال شهر يونيو الماضي, أعمال صيانة 5 جسور للمشاة و 5 أنفاق، وذلك ضمن جهودها في رفع كفاءة الطرق بالمدينة المنورة.

كما شملت أعمال الصيانة المنفذة صيانة 15 مضخة سحب للمياه، وتنظيف 153 غرفة تصريف، استخدمت خلالها 11 صهريج مياه، إضافة إلى تنظيف وإزالة أكثر من 6 آلاف متر مكعب من المخلّفات.

ونوهت الأمانة بجهود السكان في المشاركة في رفع كفاءة الطرق، والارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري وتطوير الخدمات البلدية، داعيةً الجميع بالإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر الاتصال بالرقم 940 أو عبر تطبيق “بلدي”.