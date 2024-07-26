تعرف على حملة أعلام الدول العربية في افتتاح أولمبياد باريس

تَعُدّ باريس الساعات قبل انطلاق حفل افتتاح تاريخي غير مسبوق لألعابها الأولمبية الصيفية الجمعة، باستعراض نحو 7 آلاف رياضي من الدول المشاركة لنحو 4 ساعات على عبّارات وقوارب في نهر السين وسط باريس، في ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة.
وتراود الأحلام الدول العربية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في تحقيق عدد كبير من الميداليات وكتابة سطور من التاريخ.
في ما يأتي حملة أعلام الدول العربية في حفل افتتاح أولمبياد باريس الصيفي 2024 الجمعة على نهر السين:
السعودية: دنيا أبو طالب (تايكوندو)، رمزي الدهامي (فروسية)
الجزائر: أمينة بلقاضي (جودو)، ياسر تريكي (ألعاب القوى)
البحرين: أماني العبيدلي (سباحة)، سعود غالي (سباحة)
مصر: سارة أحمد سمير (رفع أثقال)، أحمد الجندي (خماسي حديث)
الإمارات: عمر عبد العزيز المرزوقي (فروسية)، صفية الصايغ (دراجات الطرق)
العراق: علي عمّار (رفع أثقال)
الأردن: راما أبو الرب (تايكوندو)، صالح الشرباتي (تايكوندو)
الكويت: سعاد الفقعان (تجديف)، يوسف الشملان (مبارزة)
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