الرياضة تعرف على حملة أعلام الدول العربية في افتتاح أولمبياد باريس

البلاد- جدة تَعُدّ باريس الساعات قبل انطلاق حفل افتتاح تاريخي غير مسبوق لألعابها الأولمبية الصيفية الجمعة، باستعراض نحو 7 آلاف رياضي من الدول المشاركة لنحو 4 ساعات على عبّارات وقوارب في نهر السين وسط باريس، في ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة. وتراود الأحلام الدول العربية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في تحقيق عدد كبير من الميداليات وكتابة سطور من التاريخ. في ما يأتي حملة أعلام الدول العربية في حفل افتتاح أولمبياد باريس الصيفي 2024 الجمعة على نهر السين:

السعودية: دنيا أبو طالب (تايكوندو)، رمزي الدهامي (فروسية)

الجزائر: أمينة بلقاضي (جودو)، ياسر تريكي (ألعاب القوى)

البحرين: أماني العبيدلي (سباحة)، سعود غالي (سباحة) مصر: سارة أحمد سمير (رفع أثقال)، أحمد الجندي (خماسي حديث) الإمارات: عمر عبد العزيز المرزوقي (فروسية)، صفية الصايغ (دراجات الطرق) العراق: علي عمّار (رفع أثقال) الأردن: راما أبو الرب (تايكوندو)، صالح الشرباتي (تايكوندو) الكويت: سعاد الفقعان (تجديف)، يوسف الشملان (مبارزة) لبنان: ليتيسيا عون (تايكوندو)، سيمون الدويهي (سباحة) ليبيا: ملك المختار (سباحة)، محمد بكرة (تجذيف) المغرب: إيناس لقلالش (غولف)، ياسين الرحموني (فروسية) موريتانيا: سلام بوها (ألعاب القوى)، كامل ولد الدوه (سباحة) عمان: مزون العلوية (ألعاب القوى)، علي البلوشي (ألعاب القوى) فلسطين: وسيم أبو سل (ملاكمة)، فاليري ترزي (سباحة) قطر: شهد محمد (ألعاب القوى)، معتز برشم (ألعاب القوى) السودان: ياسين عبدالله (ألعاب القوى)، رنا سعد الدين (سباحة) سوريا: عمر حمشو (فروسية)، أليسار يوسف (ألعاب القوى) تونس: سليم الجميعي (كانوي متعرّج)، خديجة الكريمي (تجديف) اليمن: سمير اليافعي (ألعاب القوى) الصومال: حسن علي إيدو (ألعاب القوى) جيبوتي: سمية حسن نور (ألعاب القوى)، إسماعيل محمد (ألعاب القوى) جزر القمر: هاشم معروفو (ألعاب القوى)، مايشا سعدي (سباحة).