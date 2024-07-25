9 فرص استثمارية في محافظة طريف

البلاد ــ طريف

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة طريف اليوم، عن طرح 9 فرص استثمارية متنوعة في مواقع متعددة من خلال منصة “فرص”.

وأوضحت الأمانة أنَّ المواقعَ الاستثماريةَ تشمل إنشاء وتشغيل وترميم وصيانة موقع محطة محروقات في حي الشفا، وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة معمل إعادة تدوير إطارات السيارات في مخطط التشليح، وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة 5 شاليهات في حي النهضة، وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة مجمع سكني تجاري في حي العزيزية، وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة مجمع تجاري في حي الورود، وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة حديقة متنزه الشباب على الطريق الدولي، وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة موقع لوحات إعلانية في موقع متعددة بالمحافظة.

وبيّنت الأمانة أن هذه الفرص الاستثمارية تأتي امتداداً للجهود في تحقيق مستهدفات وزارة البلديات والإسكان لعام 2024، وتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة، وتحقيق الرفاهية والأمان، وتوفير الخدمات للمواطن والمقيم عبر إشراك القطاع الخاص في تنمية المجال الاستثماري بالقطاع البلدي وتحقيق مفاهيم الاستدامة فيه.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال الدخول على بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.