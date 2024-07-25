مجلس الأعمال السعودي البريطاني يبحث فرص الاستثمار والتعاون في مجال الطيران المدني

الرياض : البلاد

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني في العاصمة البريطانية لندن، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في مجال قطاع الطيران المدني، برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وبحضور المدير العام لمجموعة الطيران والبحرية والأمن في وزارة النقل البريطانية الدكتورة رانيا لينوتاريدي، ورئيس الجانب البريطاني في المجلس جيني جوبينز، وبمشاركة وفد من مجلس الأعمال السعودي البريطاني، ونواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين وعدد من الخبراء في مجال الطيران والمطارات وقطاعات الخدمات بمنظومة الطيران.

وتناول الاجتماع سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، ومناقشة سبل تنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.

واستعرض معالي رئيس هيئة الطيران المدني في كلمة له خلال افتتاح أعمال الاجتماع الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني وأواصر العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

وقال معاليه: ترتكز علاقتنا الاقتصادية اليوم على شراكة تجارية واستثمارية ناجحة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السعودية إلى المملكة المتحدة 1.36 مليار ريال بحلول الربع الأول من العام 2024، فيما بلغ معدل النمو السنوي لصادراتنا إلى المملكة المتحدة 5.82% في الفترة من 2018 إلى 2023، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأفاد أن المملكة المتحدة تمثل مصدراً رئيسياً في السوق الأوروبية ففي عام 2023، تقارب حركة المسافرين في الاتجاهين بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة 1 مليون مسافر، بنسبة زيادة ملحوظة بلغت 50% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأشار معاليه إلى ما تمتاز به المملكة من موقع إستراتيجي يربط بين ثلاث قارات، وحرص المملكة العربية السعودية على توفير فرص غير مسبوقة للطيران العالمي، والتزام المملكة بتنمية البنية التحتية لقطاع الطيران المدني، الذي سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بشكل أكبر، حيث تقوم الهيئة باستكشاف الحلول المبتكرة في عالم الطيران، مثل التنقل الجوي المتقدم (AAM)، وأنظمة إدارة الحركة الجوية المتقدمة، حيث سيلعب تكامل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية دوراً حاسماً في تعزيز تجربة الطيران الشاملة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

عقب ذلك، قدم أعضاء الوفد عرضاً تضمن نظرة عامة على الإستراتيجية الوطنية للطيران وأبرز منجزاتها، ودورها في تعزيز الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة، وتمكين استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، ولمحة عن مبادرتي خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم، وبرنامج الاستدامة البيئية لأنشطة الطيران المدني، اللتان مهّدتا الطريق أمام بناء منظومة جوية متقدمة ورائدة، من شأنها تطوير مفهوم النقل والخدمات اللوجستية، والمحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة ودعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى نبذة مختصرة عن قطاع المطارات السعودية -تتضمن آلية التنفيذ وحجم الاستثمارات وفرص الأعمال، إلى جانب تسليط الضوء على الاستثمار في قطاع الطيران السعودي وعوامل التمكين والحوافز.

بعد ذلك، وقعت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية SANS مع شركة مراقبة الحركة الجوية البريطانية NATS ، اتفاقية إطارية لتعزيز سعة المطارات.

وضمن أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي البريطاني، التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، بالمدير العام لمجموعة الطيران والبحرية والأمن في وزارة النقل البريطانية الدكتورة رانيا لينوتاريدي، جرى خلاله استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطيران المدني، كما التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس مديري شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج كلاً من: الرئيس التنفيذي لشركة مراقبة الحركة الجوية، مارتن رولف، والرئيس التنفيذي لشركة قولف ستريم مارك بيرنز، بحضور ممثلي قطاع الطيران بالمملكة؛ نوقش خلاله مستجدات صناعة الطيران وأوجه التعاون في مجال الطيران العام، وسبل تعزيزها في المملكة.