قطاع السياحة.. جهود متواصلة في تأهيل الشباب وتوفير الوظائف

البلاد – الرياض

تواصل وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة جهودهما في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي وضعت السياحة ضمن أهم أهدافها في تحقيق فوائض اقتصادية غير نفطية تصل إلى 10% من الناتج المحلي، وفي تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، وفي توفير وظائف للسعوديين والسعوديات، لتصل إلى 1,6 مليون وظيفة حتى عام2030.

وفي هذا الإطار جاءت راعية معالي وزير السياحة لتوقيع عقد تدريب مهني ينتهي بالتوظيف لعدد 500 شاب وفتاة بين شركة البحر الأحمر الدولية وأكاديمية بنيان، وكلية البترجي الطبية، وذلك ضمن برنامج “صيف السعودية”، انطلاقا من حرص الوزارة على تمكين الطاقات وتنمية قدرات الكوادر الشبابية الوطنية.

وتعمل وزارة السياحة على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع السياحي، حيث أطلقت الوزارة مبادرة التعليم السياحي التي شملت 8 برامج تعليمية تطبيقية مع 7 جامعات وطنية، كما أطلقت الوزارة برنامج رواد السياحة إحدى مبادرات “أهلها” التي تتضمن توفير 500 ألف فرصة تدريبية لأبناء وشابات الوطن العاملين في القطاع السياحي، كما قامت الوزارة ضمن مبادرة رواد السياحة 2 بتدريب أكثر من 100 ألف شاب وشابة من العاملين في القطاع خلال العام الماضي 2023م.

واستهدفت الوزارة تدريب 500 ألف شاب وشابة من السعوديين والسعوديات منذ ٢٠١٩م، وتم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وشابة عبر عدد من البرامج التدريبية خلال العام الماضي 2023م من أبرزها برنامج “رواد السياحة 2″، كما تلقى ما يقارب 1500 شاب وشابة التدريب خارج المملكة خلال العام الماضي في أعرق الجامعات والمعاهد الدولية.

ووفق تقارير وزارة السياحة حول إنجازات القطاع خلال عام 2023، فقد تجاوز عدد الوظائف في القطاع السياحي في المملكة أكثر من 925 ألف وظيفة خلال العام الماضي، وبلغت نسبة التوطين بالقطاع السياحي 26%، فيما بلغت نسبة التوطين في قطاع الضيافة 38%، ونسبة التوطين في وكالات السفر 36% خلال نفس العام، كما وصل عدد الملتحقين في القطاع السياحي إلى 380 ألف ملتحق، وبلغت نسبة السعوديات العاملات في القطاع السياحي 46%، وتجاوز متوسط رواتب السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع السياحة أكثر من 6.4 آلاف ريال خلال 2023م.

ويواصل القطاع السياحي جهوده لتحقيق المزيد من الإنجازات بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبما ينعكس إيجابا على جودة حياة المواطن، وتوفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات.