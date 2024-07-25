البنك السعودي الأول وإتش إس بي سي يكشفان عن شراكة مميزة

الرياض – البلاد

أعلن البنك السعودي الأول، أحد أبرز البنوك في المملكة عن توقيعه مذكرة تفاهم مع إتش إس بي سي، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية والخدمات المالية على مستوى العالم، بهدف تعزيز تعاونهما في مجال الابتكار المالي.

تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في وقت تسعى فيه المملكة بأن تصبح مركزًا للتكنولوجيا المالية والابتكار وذلك في إطار رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، ، وقد جرت مراسم التوقيع في لندن، مما يعزز الشراكة القوية بين البنكين.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرح توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى الأول:

“إن احتياجات عملائنا تتزايد خصوصًا في هذا الوقت الذي يتطور بسرعة ويعتمد على التكنولوجيا، مما يتطلب منا الابتكار وتقديم حلول متقدمة بشكل مستمر. وباعتبارنا البنك الدولي الرائد في المملكة فنحن متحمسون للاستفادة بشكل أكبر من قدرات وخبرات إتش إس بي سي الكبيرة لجلب الجيل القادم من الخدمات المصرفية إلى المملكة.”

من جانبه علق ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى إتش إس بي سي وعضو مجلس إدارة الأول قائلاً: ” على مدى أكثر من 70 عامًا، تعاونّا في إتش إس بي سي مع الأول لتطوير خدمات مصرفية رائدة في المملكة، لتؤكد مذكرة التفاهم هذه عن مدى دعمنا “للأول”، مما يتيح الوصول إلى خبرة إتش إس بي سي في تقديم حلول مبتكرة ومتقدمة وذلك لخدمة العملاء.”

تتماشى مذكرة التفاهم هذه مع استراتيجية “الأول” للنمو، والتي تركز على تسريع وتيرة الابتكار وتوسيع نطاقه. وتؤكد أيضاً على جهود “الأول” المتواصلة نحو دعم رؤية المملكة 2030 وذلك في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، مما سيعزز مكانة المملكة بأن تكون مركزًا للتكنولوجيا المالية والابتكار.

هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز المكانة الرائدة لـ”الأول” في القطاع المصرفي مع استمراره في تلبية احتياجات عملائه المتنامية. ومن الجدير بالذكر أن “الأول” قد تم تتويج جهوده المبذولة في الابتكار من قبل معهد الابتكار العالمي وذلك بحصوله على شهادة “الاعتماد في الابتكار للمؤسسات” ليكون أول بنك يحصل على هذه الشهادة في المملكة، وقد حاز أيضاً على جائزة “المبادرة المتميزة لفتح حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدارتها” والمقدمة من مجلة ذا ديجتال بانكر.