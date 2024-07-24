الرياضة

أولمبياد باريس| الأرجنتين تقتنص تعادلًا قاتلًا من المغرب

صحيفة البلادaccess_time18 / محرم / 1446 هـ      24 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تعادل المنتخب المغربي الأولمبي مع نظيره الأرجنتيني 2/2 اليوم الأربعاء على أرضية ملعب جيفروي غيتشارد في سانت إتيان، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من مسابقة كرة القدم بالألعاب الأولمبية باريس 2024.

سجل رحيمي الهدف الأول للمنتخب المغربي في الدقيقة 45 من الشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثاني عبر ضربة جزاء في الدقيقة 51، بينما تمكن سيميوني من تسجيل هدف المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 68، وسجل مدينا هدف التعادل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 15 دقيقة من الوقت بدل الضائع.

ووضعت قرعة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية المنتخب الوطني الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأرجنتين وأوكرانيا والعراق. وسيواجه نظيره الأوكراني يوم 27 يوليو الجاري، بسانت إتيان، ويختتم مبارياته أمام العراق في ملعب أليانز ريفييرا بمدينة نيس يوم 30 من الشهر الحالي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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