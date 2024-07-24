أولمبياد باريس| الأرجنتين تقتنص تعادلًا قاتلًا من المغرب

محمود العوضي- جدة
تعادل المنتخب المغربي الأولمبي مع نظيره الأرجنتيني 2/2 اليوم الأربعاء على أرضية ملعب جيفروي غيتشارد في سانت إتيان، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من مسابقة كرة القدم بالألعاب الأولمبية باريس 2024.
سجل رحيمي الهدف الأول للمنتخب المغربي في الدقيقة 45 من الشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثاني عبر ضربة جزاء في الدقيقة 51، بينما تمكن سيميوني من تسجيل هدف المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 68، وسجل مدينا هدف التعادل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 15 دقيقة من الوقت بدل الضائع.
ووضعت قرعة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية المنتخب الوطني الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأرجنتين وأوكرانيا والعراق. وسيواجه نظيره الأوكراني يوم 27 يوليو الجاري، بسانت إتيان، ويختتم مبارياته أمام العراق في ملعب أليانز ريفييرا بمدينة نيس يوم 30 من الشهر الحالي.
⚽️🔥🔥 سفيان رحيمي يفتتح التسجيل لأسود الأطلس بعد جملة تكتيكية رائعة#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #الأرجنتين_المغرب#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/6BSGho57Lu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 24, 2024
⚽️🔥 سفيان رحيمي من ركلة جزاء يعزز تقدم أسود الأطلس ويدون على الثنائية#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #الأرجنتين_المغرب#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/DBVJ7xYbm8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 24, 2024
⚽️🔥 المنتخب الأرجنتيني يقلص الفارق عن طريق جوليانو سيميوني#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #الأرجنتين_المغرب#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/Qf6L1Ayaga
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 24, 2024
المنتخب الأرجنتيني يدرك التعادل في الرمق الأخير#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #الأرجنتين_المغرب#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/xPsihf2kuL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 24, 2024