أخضر الطائرة يتغلب على  أستراليا  في الآسيوية

البلاد- جدة
حقق المنتخب السعودي لكرة الطائرة تحت 20 عاماً فوزاً مهماً على المنتخب الاسترالي بثلاثة اشواط نظيفة في بداية مشواره في البطولة الاسيوية الـ 22 للكرة الطائرة التي تقام في مدينة سورابايا الاندونيسية.
جاءت نتائج الاشواط 25/23 ، 28/26 ، 25/23 وشهدت المباراة مشاركة أغلب اللاعبين باستثناء اللاعب عمار مدني بسبب الاصابة وظهرت الروح القتالية والحماس من لاعبي الأخضر الذين قدموا مستوى اكثر من رائع وكان لديهم الاصرار والعزيمة على تحقيق الفوز، ويعتبر الشوط الثاني أبرز الأشواط بعد ان كانت النتيجة متقاربة في النقاط حتى استطاع الاخضر حسمه لصالحه.
وبعد نهاية المباراة هنأ رئيس الوفد السعودي ابراهيم ال ابراهيم اللاعبين على الفوز في بداية الانطلاقة الاسيوية والتأكيد على أهمية المباريات القادمة والتأهل للدور الثاني من البطولة ، ولله الحمد على هذه البداية الجميلة في البطولة القارية ولدينا ثقة كبيرة بلاعبي الفريق ونسعى دائما لإسعاد جماهير المنتخب السعودي.
وسيخوض الاخضر مواجهته الثانية غداً الاربعاء أمام البلد المستضيف منتخب اندونيسيا عند الساعة الـ 3 عصراً بتوقيت السعودية.
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