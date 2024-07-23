أمير منطقة القصيم يطلع على انجازات بنك التنمية الاجتماعية

البلاد : متابعات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، يرافقه كبار المدراء في البنك.

وأكد سموه أهمية الدور الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية في دعم ومساندة المشاريع في جميع المجالات، والإسهام في تنمية القطاع غير الربحي من خلال عقد الشراكات والاتفاقيات مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص. وأعرب عن تطلعاته لمواصلة البنك تفعيل المبادرات التي تحقق أهدافها في دعم مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وإطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، مما يعزز من أهداف التنمية المستدامة.

واستمع سموه إلى اهم انجازات بنك التنمية الاجتماعية والدور المحوري الذي يقدمه في المجالات الاجتماعية والريادية، وتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة من خلال الشمول المالي، وتكافؤ الفرص، ودعم الابتكار، وتهيئة الفرص الاقتصادية.

وأوضح المهندس الحميدي الدور التنموي الذي يقدمه البنك في منطقة القصيم في مجال دعم المشاريع الصناعية والمنشآت الصغيرة ومشاريع رواد الأعمال، مبيناً أن المنطقة شهدت دعماً في مجال الخدمات غير المالية والأنشطة المجتمعية. وخلال العام 2023، استفاد من ثقافة العمل الحر 4.4 ألف مستفيد من خلال 47 دورة، ومن التدريب المتخصص 4.8 ألف مستفيد عبر 56 دورة، كما استفاد 7.1 ألف مستفيد من نشر ثقافة الادخار من خلال 31 دورة. فضلاً عن الفعاليات التي بلغت 15 فعالية ونشاطاً مجتمعياً مكنّ 251 أسرة.

وأشار إلى نشاط مبادرة “جادة 30” التي تقع ضمن مبنى بنك التنمية الاجتماعية في مدينة بريدة، والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات رواد الأعمال. حيث توفر مساحات عمل ومرافق متنوعة، بطاقة استيعابية تصل إلى 310 زوار.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود بنك التنمية الاجتماعية للتوسع في خطط التنمية الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، من خلال زيارة مناطق المملكة والالتقاء بالقيادات الإدارية لطرح برامج ومبادرات الدعم والتمويل. يهدف البنك إلى تحقيق فرص متكافئة في الحصول على حزم متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.