أمانة المدينة المنورة تزرع 50 ألف شجرة “أكاسيا جلوكا “

المدينة المنورة : البلاد

زرعت أمانة منطقة المدينة المنورة 50 ألف شجرة “أكاسيا جلوكا “بالمدينة المنورة، ضمن خطتها لتعزيز الغطاء النباتي, وتعزيز الأثر الجمالي، وما يمثله التشجير من جذب سياحي للمنطقة، وللإسهام في جودة الحياة, وأنسنة المدنية المنورة, بزيادة الرقعة الخضراء, وتحسين المشهد الحضري.

وتتميز شجرة أكاسيا جلوكا بسرعة النمو، والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، إذ يتراوح ارتفاعها مابين 7 و 10 أمتار، وبعرض يصل إلى 3 أمتار،كما تتميز الأكاسيا بالزهر الأصفر اللامع طوال العام، وتزيد كثافته خلال فصلي الربيع والخريف.

وأشارت الأمانة إلى أن أعمال الزراعة شملت الشوارع، والطرق الرئيسة، والساحات، والمتنزهات، والميادين، والمثلثات الواقعة عند التقاطعات، مؤكدةً حرصها على زيادة أعداد الأشجار التي تُزرَع سنويًّا؛ للمساهمة في أنسنة وتحسين المشهد الحضري بالمدينة المنورة.