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أمانة المدينة المنورة تزرع 50 ألف شجرة “أكاسيا جلوكا “

صحيفة البلادaccess_time16 / محرم / 1446 هـ      22 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

 زرعت أمانة منطقة المدينة المنورة 50 ألف شجرة “أكاسيا جلوكا “بالمدينة المنورة، ضمن خطتها لتعزيز الغطاء النباتي, وتعزيز الأثر الجمالي، وما يمثله التشجير من جذب سياحي للمنطقة، وللإسهام في جودة الحياة, وأنسنة المدنية المنورة, بزيادة الرقعة الخضراء, وتحسين المشهد الحضري.

 وتتميز شجرة أكاسيا جلوكا بسرعة النمو، والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، إذ يتراوح ارتفاعها مابين 7 و 10 أمتار، وبعرض يصل إلى 3 أمتار،كما تتميز الأكاسيا بالزهر الأصفر اللامع طوال العام، وتزيد كثافته خلال فصلي الربيع والخريف.

 وأشارت الأمانة إلى أن أعمال الزراعة شملت الشوارع، والطرق الرئيسة، والساحات، والمتنزهات، والميادين، والمثلثات الواقعة عند التقاطعات، مؤكدةً حرصها على زيادة أعداد الأشجار التي تُزرَع سنويًّا؛ للمساهمة في أنسنة وتحسين المشهد الحضري بالمدينة المنورة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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