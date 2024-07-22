الإقتصاد

“كافد” يحصل على شهادة “سمارت سكور” للأحياء الحضرية

صحيفة البلادaccess_time16 / محرم / 1446 هـ      22 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 حصل مركز الملك عبدالله المالي “كافد”، على شهادة “سمارت سكور” للأحياء الحضرية المقدمة من مؤسسة “وايرد سكور”، الهيئة الرائدة عالميًا في مجال تقنيات المباني الذكية، وذلك بفضل ما يتميز به من بنية تحتية رقمية متطورة توفر اتصالاً قويًا، واستدامة وسلاسة على مستوى المعيشة والعمل والترفيه.

 وبحصول “كافد” على هذه الشهادة، يصبح أول منطقة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على شهادة “سمارت سكور” للأحياء الحضرية من “وايرد سكور”.

 ويأتي هذا التقدير بعد خضوع “كافد” لعملية تقييم واعتماد صارمة بدأت في سبتمبر 2023، حيث أعلنت “وايرد سكور” على إثرها خلال معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض أن “كافد” حقق معايير الاعتماد المسبقة للحصول على شهادة “سمارت سكور” للأحياء الحضرية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *