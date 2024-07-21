الرياضة أخضر 19 يتعادل مع إشبيلية الأسباني ضمن بطولة كوتيف

الرياض – هاني البشر تعادل المنتخب الوطني تحت 19 عامًا مع فريق نادي إشبيلية الإسباني تحت 19 عاما بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن بطولة كوتيف الدولية 2024 في إسبانيا. جاء هدف “الأخضر” عن طريق اللاعب زياد الغامدي في الدقيقة 49 من مجريات المباراة. دخل المدرب البرازيلي ماركوس سواريز المباراة بقائمة مكونة من: حامد الشنقيطي في حراسة المرمى، سلطان العيسى، سعود هارون، صالح برناوي، سعد المطيري، بسام هزازي، راكان الغامدي، زياد الغامدي، عمار اليهيبي، عبدالمجيد عياش، علي المهداوي. ويلاقي أخضر 19 مساء غدٍ الإثنين فريق نادي فياريال الإسباني تحت 19 عاما، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوتيف الدولية.