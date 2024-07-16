“البيئة” تنال الأيزو في متطلبات كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة بالقطاع الزراعي

الرياض : البلاد

نالت وزارة البيئة والمياه والزراعة شهادة الأيزو في نظام المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO/IEC17025:2017، التي حصل عليها المختبر المركزي في المركز الوطني للزراعة العضوية التابع لوكالة الوزارة للزراعة.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة؛ بمناسبة تسلمه الشهادة من المركز السعودي للاعتماد، أن هذه الخطوة تعكس تميز وكفاءة قطاع الزراعة في المملكة، ونجاحه في تحقيق أعلى المواصفات والمعايير الدولية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن هذا الاعتماد يمثل قمة الهرم في منظومة التحقق من المطابقة للمنتجات والخدمات، بهدف بناء الثقة في مخرجات المنظومة من خلال نتائج الاختبارات، وشهادات المطابقة، وعلامات الجودة، وشهادات نظم الجودة، مؤكدًا أن الحصول على هذه الشهادة يعزز من ثقة المستفيد تجاه ما تقدمه له المنظومة من خدمات.

يُذكر أن منح شهادة الاعتماد الآيزو ISO/IEC 17025 للمختبر تعكس توافق المختبرات للمواصفات القياسية المنصوص عليها دوليًا، وتعد الشهادة تأكيدًا من جهات الاعتماد الرسمية بمصداقية وكفاءة العمليات التي يقوم بها المختبر، وثقتها في التقارير والشهادات وجودة النتائج.

ونظام المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO/IEC17025:2017، يُعد مواصفة خاصة بالمختبرات أو بمعامل القياس والتحاليل والمعايرة، وتحتوي على متطلبات إدارية تتعلق بجودة “نظام الإدارة”، ومتطلبات فنية تتعلق بكفاءة طاقم التحليل، وطرق التحليل، والأجهزة المستخدمة، وطرق ضبط جودة التحاليل وإصدار التقارير.