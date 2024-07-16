زيادة حجم سوق التلفاز في المملكة بـ(0.3) مليار دولار

جدة : البلاد

أكدت دراسة حديثة، أنَّ الطلب على أجهزة التلفاز الذكيَّة ذات الميزات المتقدِّمة يشهد تزايدًا سريعًا بين المستهلكين في المملكة العربيَّة السعوديَّة، مدفوعًا بالذكاء التكنولوجي، والاهتمام المتزايد بخدمات البث المباشر.

ووفقًا للدراسة الصادرة عن “ستاستيا” وهي منصَّة لجمع وتحليل البيانات والأرقام، من المتوقع زيادة حجم سوق التلفاز في المملكة بواقع 0.3 مليار دولار أمريكي؛ كما تتنبأ بزيادة حجم السوق بمعدل سنوي قدره 64% ما بين عامي 2024 – 2029.

وفي هذ الإطار؛ يشهد السوق استقطاب العديد من المنتجات التقنية والشاشات الرقمية بشكل كبير من بينها تلفزيونات BRAVIA ومنتجات الصوتيات المنزلية BRAVIA Theatre، المصممة لتوفير المزيد من خيارات الترفيه الراقية، وتشمل المجموعة التي استقبلتها الأسواق مؤخراً BRAVIA 7 وBRAVIA 9 وBRAVIA 8 وBRAVIA 3 مع منتجات الصوتيات المنزلية التي تمثل تتمة لباقة الترفيه المنزلي المتكاملة. سيتمكن المشاهد من الاستمتاع وهو في منزله بTop of Formبجودة صورة وصوت متميزة لا تقل سحراً عن المشاهدة من الملعب، حيث تضمن جودة الصورة الاستثنائية أن يكون المشاهد أقرب إلى الحدث بأدق تفاصيله، وذلك بفضل خوارزمية XR Backlight Master Drive التي تتحكم بدقة في آلاف من مصابيح LED للحفاظ على تفاصيل الظلال. يأتي التلفزيون BRAVIA 9 مع خاصية Acoustic Multi Audio ليقدم أفضل تجربة صوتية من خلال المكبرات الصوتية الجانبية والأمامية، لصوت محيطي سينمائي معزز.

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