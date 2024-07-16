الرياضة

الاتحاد السعودي للهجن يعلن البرنامج الزمني لمهرجان ولي العهد

صحيفة البلادaccess_time10 / محرم / 1446 هـ      16 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

– يشهد إقامة 610 أشواط وجوائز تتجاوز 56 مليون ريال

الرياض – هاني البشر
أعلن الاتحاد السعودي للهجن تفاصيل البرنامج الزمني لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، المقرر إقامته على أرض ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف؛ اعتبارًا من العاشر من أغسطس المقبل بمجموع 610 أشواط، وجوائز مالية تتجاوز الـ 56 مليون ريال.

وتنطلق فعاليات المهرجان بالمرحلة التمهيدية من العاشر، حتى الـ 21 من أغسطس المقبل، حيث تشهد الـ 12 يومًا إقامة 360 شوطاً (200 شوط في الفترة الصباحية، و160 شوطاً في الفترة المسائية) من خلال فئات الهجن المعتمدة، وهي: مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول.


كما تنطلق المرحلة النهائية (السباق النهائي) من المهرجان في الأول من سبتمبر المقبل، بإقامة 244 شوطاً (132 شوط في الفترة الصباحية، و112 شوطاً في الفترة المسائية) من خلال فئات الهجن المعتمدة، وهي: حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول، إضافة لإقامة سباق الهجانة بواقع ستة أشواط خلال الفترة المسائية (5 أشواط للرجال، وشوط واحد للسيدات).

 

وشهدت النسخ الخمس السابقة من المهرجان، التي انطلقت نسختها الأولى عام 2018 إقبالاً لافتًا من محبي رياضة الهجن من داخل وخارج المملكة؛ إذ يهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية.
ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبير من سمو ولي العهد – حفظه الله – لتطويره وفق رؤية طموحة، تحقق رغبات مُلاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي، كما يعد المهرجان وجهةً رئيسة لملاك وعشاق الهجن، وحاضناً للموروث الأصيل، بإسهامه بمردودٍ إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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