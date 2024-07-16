الاتحاد السعودي للهجن يعلن البرنامج الزمني لمهرجان ولي العهد

– يشهد إقامة 610 أشواط وجوائز تتجاوز 56 مليون ريال
الرياض – هاني البشر
أعلن الاتحاد السعودي للهجن تفاصيل البرنامج الزمني لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، المقرر إقامته على أرض ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف؛ اعتبارًا من العاشر من أغسطس المقبل بمجموع 610 أشواط، وجوائز مالية تتجاوز الـ 56 مليون ريال.
وتنطلق فعاليات المهرجان بالمرحلة التمهيدية من العاشر، حتى الـ 21 من أغسطس المقبل، حيث تشهد الـ 12 يومًا إقامة 360 شوطاً (200 شوط في الفترة الصباحية، و160 شوطاً في الفترة المسائية) من خلال فئات الهجن المعتمدة، وهي: مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول.
كما تنطلق المرحلة النهائية (السباق النهائي) من المهرجان في الأول من سبتمبر المقبل، بإقامة 244 شوطاً (132 شوط في الفترة الصباحية، و112 شوطاً في الفترة المسائية) من خلال فئات الهجن المعتمدة، وهي: حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول، إضافة لإقامة سباق الهجانة بواقع ستة أشواط خلال الفترة المسائية (5 أشواط للرجال، وشوط واحد للسيدات).