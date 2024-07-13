في أجواء حافلة بالإثارة والتشويق.. السعودية تحقق انتصارات كبيرة في بطولة “المقاتلين المحترفين”

الرياض – هاني البشر

وسط حضور جماهيري كبير لعشاق رياضات الفنون القتالية، اختتمت في الرياض منافسات الجولة الثانية من نزالات الموسم الأول لبطولة “PFL MENA” للفنون القتالية المختلطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقام مواجهات المرحلة النهائية خلال شهر نوفمبر المقبل في الرياض.

تفوق سعودي

ففي “الحدث الدولي العالمي للقتال” تمكن المقاتل السعودي مصطفى ندا من هزيمة خصمه الجزائري عبد الرحمن دريعي بالضربة القاضية في الجولة الأولى خلال النزال الرئيس.

وعزز ندا سجله الاحترافي إلى 9-3، وحقق انتصاره السادس بالضربة القاضية خلال مسيرته، بالإضافة إلى الحفاظ على سلسلة انتصاراته في 5 نزالات متتالية.

وقال ندا: “خصمي كان قوياً جداً ولديه تاريخ كبير في النزالات الدولية، ولكن كان لديّ إحساس كبير بالفوز، فأنا مميز في خداع الخصم”.

وفي جولة إثارة وتشويق، حققت المقاتلة السعودية هتان السيف انتصاراً جديداً على بطلة الجولة الأولى المصرية إيمان بركة في الجولة الثانية من منافسات وزن الذرة للسيدات الهواة.

وسجلت هتان فوزاً مثيراً بعد قتال شرس أدى في نهاية الأمر إلى انسحاب منافستها المصرية، التي تحمل الحزام الأسود في الكاراتيه.

وتضم قائمة الجولة الثانية من البطولة مقاتلين من فئات وزن “الخفيف” و”المتوسط” و”الذبابة” و”الذرة”، يتنافسون بنظام الـ”بلاي أوف” الإقصائي المبتكر؛ حيث تهدف البطولة إلى توفير منصة للمقاتلين العرب لإبراز مهاراتهم على مستوى دولي، وتعزيز مكانة الرياضة القتالية في المنطقة.

نتائج النزالات

وفي نزالات أخرى، فاز الكويتي محمد الأقرع على الجزائري يوسف بو عباس ليحافظ الأقرع على سجله خالٍ من الهزائم، ورفع رصيده إلى 6-0، بالإضافة إلى تحقيقه الفوز الثاني بالضربة القاضية خلال مسيرته، بينما تعرض بوعباس للهزيمة الأولى في مسيرته.

وتمكن الأردني جراح السيلاوي من هزيمة الجزائري ريان عثماني عن طريق الإخضاع في الجولة الأولى من نزال وزن المتوسط ليعزز سجله الاحترافي إلى 20-6، ويحقق انتصاره السادس بالإخضاع.

وفي نزالات وزن المتوسط تغلب المغربي بدر الدين دياني على الإيراني أمير فضلي بقرار جماعي من الحكام ، كما حقق المصري عمر الدفراوي فوزاً استثنائياً على اللبناني أنطوني زيدان بقرار من الحكام.

وفي نزالات وزن الخفيف، فاز الإيراني محسن صيفي على اللبناني جوش توغو بالضربة القاضية في الجولة الأولى، وحقق الجزائري سهيل طاهري فوزاً مميزاً على البحريني أحمد أمير بقرار جماعي من الحكام ، وتمكن الكويتي عبد الله سليم من حسم الأمور لصالحه في الجولة الأولى أمام التونسي عمر الرقيقي، كما فاز اللبناني جورج عيد على البحريني عباس خان بقرار من الحكام، وتمكن المقاتل المصري زياد أيمن مختار من الفوز على الإماراتي هادي عمر الحسيني بالإخضاع في الجولة الثالثة في نزال وزن الذبابة الاستعراضي.

دوري المقاتلين المحترفين

تأسست رابطة أمريكية لفنون القتال المختلطة في عام 2018، بعد الاستحواذ على الترويج السابق لسلسلة القتال العالمية (WSOF) في عام 2017. إنها أول منظمة رئيسية للفنون القتالية المختلطة يتنافس فيها الرياضيون الفرديون بشكل منتظم. الموسم، وبعد الموسم، والبطولة، وليس على مدار العام.

بدأ دوري المقاتلين المحترفين موسمه الافتتاحي في 7 يونيو 2018 في مسرح هولو في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك، نيويورك.

كما شهد عام 2018 إقامة أول بطولة لدوري المقاتلين المحترفين الأميركي “بي إف إل” (PFL)، ومقره في واشنطن العاصمة، والمدعوم من شركة استثمارات رياضية عملاقة تأسست حديثاً في المملكة العربية السعودية.