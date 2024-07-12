إعلان نتائج الأوزان الرسمية لبطولة المقاتلين المحترفين في الرياض

البطل السعودي “مصطفى ندا” يلتقي الجزائري “دريعي” في أبرز المواجهات
“هتان السيف” على موعد لخوض نزال حماسي مع “إيمان بركة”
الرياض- هاني البشر
أقامت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، أمس الوزن الرسمية للسلسلة الثانية من نزالات الموسم الأول لبطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقرر انطلاقها في الصالات الخضراء بالعاصمة السعودية الرياض عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة يمثلون 11 دولة في أوزان المتوسط والخفيف والذبابة، والذرة.
وفي أبرز المواجهات يلتقي البطل السعودي مصطفى ندا مع المقاتل الجزائري عبد الرحمن دريعي، والكويتي محمد الأقرع مع الجزائري يوسف بو عباس، والأردني جراح السيلاوي مع الجزائري ريان عثماني، فيما تواجه البطلة السعودية هتان السيف المصرية إيمان بركة.
وفي باقي اللقاءات يتواجه المغربي بدر الدين دياني مع الإيراني أمير فضلي، واللبناني جوش توغو مع الإيراني محسن صيفي، والبحريني أحمد الأمير مع الجزائري سهيل طاهري، والمصري عمر الدفراوي مع اللبناني أنطوني زيدان، والكويتي عبد الله سليم مع التونسي عمر الرقيعي، والبحريني عباس خان مع اللبناني جورج عيد، والإماراتي هادي الحسيني مع المصري زياد أيمن مختار.
وكان نائب رئيس عمليات المقاتلين في الرابطة غوستافو فيرمينو أكد أن النزالات المنتظرة في الريا، ستكون مثيرة، وحدثاً بارزاً يساعد في تبادل الخبرات في الفنون القتالية المختلطة، وأنّ المتعة والإثارة ستكون عنوان البطولة التي تضم خيّرة المقاتلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تحدث المقاتلون خلال مؤتمر صحفي عن تحضيراتهم للبطولة، مؤكدين جهوزيتهم التامة لها، وأنّ المنافسات ستكون ندية ومثيرة، نظراً لاحترافية وقوة جميع المشاركين في البطولة المرتقبة.
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