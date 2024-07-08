في الاجتماع الذي ترأسه الفيصل: مجلس إدارة التضامن الإسلامي يستعرض ملف “الرياض 2025”

الرياض – هاني البشر
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد الرياضي التضامن الإسلامي، اليوم بمدينة الرياض الاجتماع الـ٣٩ لمجلس إدارة الاتحاد وذلك بتنظيم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
وشهد اجتماع المجلس تقديم سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الرياضية التضامن الإسلامي “الرياض ٢٠٢٥”، عرضاً مفصلاً عن الاستضافة المنتظرة بمدينة الرياض العام القادم، والتي ستجمع رياضيي ٥٧ لجنة أولمبية بالعالم الإسلامي في المملكة، امتداداً لسلسلة الاستضافات الكبرى التي جعلت من المملكة وجهة رياضية عالمية لأكبر المناسبات الرياضية حول العالم.
وتضمن عرض “الرياض ٢٠٢٥” التفاصيل التشغيلية لإقامة الدورة بالرياض، بما في ذلك المرافق التي تم تجهيزها للاعبين والإداريين والفنيين والجماهير، إضافة إلى المنشآت التي ستستضيف منافسات الدورة، تمهيداً لإقامة نسخة غير مسبوقة في تاريخ هذه الدورة والتي أقيمت للمرة الأولى في المملكة عام ٢٠٠٥ في كل من مكة المكرمة وجدة والطائف والمدينة المنورة، وتعود مجدداً بعد ٢٠ عاما لتقام في العاصمة الرياض.
يُذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي التي أقيمت العام الماضي قد صادقت بالإجماع على قرار تنظيم الرياض للنسخة السادسة من الدورة، التي تهدف إلى الاحتفال بأواصر المحبة والإخاء التي تجمع رياضيي الدول الإسلامية.