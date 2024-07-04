رؤساء البعثات: جودة الخدمات والتنظيم الدقيق وراء موسم حج ناجح

البلاد – مكة المكرمة

شدد عدد من رؤساء مكاتب شؤون الحجاج على أن حج هذا العام كان ناجحاً بامتياز ، مؤكدين على أن هذا الموسم تميّز بجودة الخدمات وسلاسة ومرونة الخطط، وأن التخطيط والتنفيذ من قِبل كل الجهات العاملة في الحج كان وراء هذا التميّز والنجاح.

ووصفوا التوسعات التي شهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة بأنها مبهرة ورائعة، وجعلت أداء الفريضة أكثر سهولة وراحة.

وأثنوا على التعاون الكبير الذي وجدوه من كل الجهات العاملة في الحج خصوصاً وزارة الحج والعمرة، و مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) ممثلة برحلات ومنافع ،ما انعكس على جودة الخدمة المقدمة لحجاجهم.

جاء ذلك خلال احتفالات أقامتها رحلات ومنافع بمقرها مع شركاء النجاح بمناسبة نجاح موسم الحج .

تخللها كلمات احتفالية وعرض أفلام عن رحلة حج هذا العام ، وعروض شعبية أبرزت الموروث السعودي، واختتمت بتكريم شركاء النجاح من البعثات وتقديم الهدايا التذكارية.

تخطيط سليم

أثنى معالي مفوض منظمة الحج والعمرة لجمهورية النيجر الشيخ علي حمودة بن صلاح على الجهود العظيمة المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل وراحة حج ضيوف الرحمن من خلال وزارة الحج والعمرة وكل الجهات العاملة في الحج.

وامتدح الخدمات التي قدّمتها مطوفي حجاج الدول العربية ممثلة برحلات لتيسير رحلة حج أكثر من 10 آلاف حاج من النيجير طوال تواجدهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقال: “شهد هذا الموسم تنظيم دقيق وإنسيابية في الحركة بفضل التخطيط السليم والتعاون مع كل الجهات، بجانب تقديم الخدمات المميزة، وهي أمور انعكست على الاستقرار النفسي والهدوء والأمان والسكينة على الحجاج فكان موسماً ناجحاً”.

مستوى الخدمات

وأشاد سعادة السيد سيديبي رئيس مكتب شؤون حجاج بوركينا فاسو بالخدمات المقدمة لحجاج بلاده سواء في مكة المكرمة أو في المخيمات بالمشاعر المقدسة كانت في مستوى التطلعات، حيث أبدى جميع حجاجهم رضاهم عنها، داعين الله أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين وكل القائمين على الحج.

وأثنى على جودة الخدمات التي قدّمتها رحلات ومنافع ؛ ما ساهم في أداء قرابة 5 الآف حاج من بوركينا فاسو نسكهم بشكل مريح، مشددا على استمرار هذا التعاون بما يرفع جودة الخدمة مستقبلا .

تسهيلات جبارة

يؤكد أ. أيمن عبدالموجود رئيس بعثة جمعيات مصر على وجود تطوّر كبير في مستوى الخدمات المقدمة، وتسهيلات متواصلة تقدّم للحاج المصري في كل عام.

وامتدح التسهيلات التي تقدّم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام، وحجم التطور على مستوى البنية التحتية والذي أسهم في تسهيل رحلة الحاج، مشيداً بتعاون وزارة الحج والعمرة معهم في كل ما يتعلق بخدمة الحجاج.

ووصف العلاقة مع مطوفي حجاج الدول العربية ممثلة برحلات ومنافع بأنها تكاملية، وهناك تنسيق وتعاون دائم فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للحاج المصري منذ وصوله للأراضي السعودية وحتى مغادرته، مشيداً بالتطور الذي حصل على مستوى الخدمات، وهو ما انعكس على أداء الحجاج لنسكهم في ظل هذه الخدمات والتسهيلات بيسر وسهولة.

جهود كبيرة

من جانبه، رفع السيد لاورن لولي رئيس مكتب شؤون حجاج ألبانيا ، التهاني والتبريكات للحكومة السعودية باسمه واسم كل الحجاج ألبانيا بمناسبة نجاح الموسم.

وأرجع هذا النجاح إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لراحة ضيوف الرحمن، والمشاريع الجبارة، مستشهداً بقطار المشاعر، وجسر الجمرات الجديد، وتوسعة صحن الطواف، والخيام المطورة، وغيرها من المشاريع التي يصرف عليها ملايين الريالات؛ لتقديم خدمة تليق بحجاج بيت الله الحرام.

وأكد على أن الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة للحجاج عبر وزارة الحج والعمرة ومطوفي حجاج الدول العربية ممثلة برحلات ومنافع متكاملة وتشمل جميع المرافق.

مؤكدا على تواصل الاجتماعات واللقاءات في الفترة المقبلة للتجهيز للموسم المقبل بما يلبي رغبات حجاج ألبانيا ، كاشفا عن نيتهم لزيادة عدد حجاجهم الموسم المقبل من 650 حاج إلى قرابة ألف حاج في ظل ما وجوده من خدمة مميزة وراحة وتسهيلات.

باقات منوعة

فيما أكد نائب رئيس مجلس الإدارة أ. موفق خوج على حرص مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.

درجات الراحة

من جانبه شدد الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. أحمد تمار أن الشركة تسعي بكافة امكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء الحجاج لنسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله-للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.