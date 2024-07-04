“منشآت” تطلق أسبوع الجملة والتجزئة بمشاركة 43 جهة حكومية وخاصة

الرياض : البلاد

تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”؛ الأسبوع المقبل فعاليات أسبوع الجملة والتجزئة، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والبنوك في القطاع؛ وذلك في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

ويهدف الأسبوع إلى توعية روّاد الأعمال وتثقيفهم بالفرص الاستثمارية في قطاع الجملة والتجزئة، وإتاحة الفرصة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لاستعراض قصص نجاحهم المُلهمة، إلى جانب توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين روّاد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية ذات الصلة.

وتضم فعاليات أسبوع الجملة والتجزئة لقاءات رياديّة وقصص نجاح يقدمها المتخصصون في القطاع، إلى جانب جلسات حوارية لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والتحدث عن مستقبل القطاع، كما تتضمن طاولات عرض للجهات الحكومية والخاصة والبنوك لتقديم خدماتهم ومبادراتهم والحلول التمويلية المقدمة من خلالهم، بالإضافة إلى جلسات استشارية وإرشادية مقدمة لرواد ورائدات الأعمال.

وتحرص “منشآت” من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تدعو الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع الجملة والتجزئة، إلى التسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/ar/node/127279 للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.