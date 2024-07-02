المحليات

وزارة العدل تطلق خدمة “طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف”

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1445 هـ       2 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أطلقت وزارة العدل خدمة “طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف”، عبر منصة ناجز Najiz.sa للخدمات العدلية الإلكترونية، في إطار توجه الوزارة لتوفير جميع خدمات التقاضي بشكل إلكتروني.

 ويمكن للمستفيد الحصول على الخدمة بخطوات سهلة وبسيطة من خلال الدخول على منصة ناجز، ثم من تبويب القضاء؛ يتم الدخول على ملف القضية، بعدها الضغط على تبويب الطلبات واختيار طلب جديد، ثم اختيار طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف، ثم حفظ الطلب وإرساله.

 يذكر أن منصة ناجز، تضم أكثر من 160 خدمة عدلية؛ تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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