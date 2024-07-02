مكتب شؤون حجاج جيبوتي و”رحلات ومنافع” يخدمان 1500 حاج الموسم المقبل

البلاد – مكة المكرمة

وقع مكتب شؤون حجاج جيبوتي مع مطوفي حجاج الدول العربية “أشرقت” ممثلة بذراعها “رحلات ومنافع” مذكرة مبدئية لخدمة حجاجها في موسم حج 1446هـ كأول الدول التي تبرم عقدا لخدمة حجاجها للموسم المقبل.

ومثل الجانب الجيبوتي في توقيع المذكرة الأستاذة إكرام عجة عثمان مديرة الشؤون المالية والإدارية في مكتب شؤون الحجاج ، فيما مثل جانب مطوفي الدول العربية الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. أحمد تمار.

وشهد التوقيع حضور نائب رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية “أشرقت” أ. موفق خوج ، ونائب الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. محمد الطيب الخزامي، فيما حضر من الجانب الجيبوتي أ.إسماعيل حسن روبله رئيس مكتب شؤون حجاج جيبوتي وأعضاء المكتب.

ودار خلال اللقاء في مقر الشركة بمكة المكرمة استعراض الخدمات المقدمة لحجاج جيبوتي البالغ عددهم قرابة 1500في موسم حج 1445 هـ ، كما نوقش أهم متطلبات حجاج جيبوتي للموسم المقبل، ثم وقعت مذكرة أولية لخدمة حجاج جيبوتي المقدر عددهم قرابة 1500 حاج في موسم حج 1445 هـ.

من جانبه، ثمن أ. إسماعيل حسن روبله رئيس مكتب شؤون حجاج جيبوتي الخدمات المقدمة لحجاجهم في الموسم المنصرم ، مشيدا بالمشاريع العملاقة في الحرمين الشريفين التي سهلت رحلة الحاج .

وأكد على أن جودة الخدمة المقدمة من مطوفي حجاج الدول العربية دفعتهم لتوقيع العقد مع ( رحلات ومنافع) لتقديم الخدمة لحجاج جيبوتي الموسم المقبل من وقت مبكرحتى يكون هناك وقت كافي للاستعداد لتقديم أجود وأفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وشدد على أن العلاقة بين الطرفين تكاملية ولها هدف واحد وهو تقديم خدمات مميزة للحاج الجيبوتي.

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. أحمد تمار عن سعادته بعد توقيعهم مع مكتب شؤون حجاج جيبوتي، مثمنا ثقتهم بما تقدمه رحلات ومنافع لحجاج جمهورية جيبوتي.

وأكد أن إبرام العقود من وقت مبكر تساعد شركات الطوافة على العمل بشكل مبكر ووقت كافي حتى يتم تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن .

وأبان أن رحلات ومنافع تسعي بكافة امكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله- ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – ، للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في اجواء إيمانية.

وشدد على أن رحلات ومنافع حققت قفزات نحو التقدم الكبير في الأداء والإنتاجية وتوفير كل ما يحتاجه حجاجها بفضل التحول من مؤسسات إلى شراكات، بما يضمن تجويد الخدمات حتى يؤدوا نسكهم بكل يسر واطمئنان لحين عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.