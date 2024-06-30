السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا يختار اللعب في دوري روشن

الرياضةالسلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا يختار اللعب في دوري روشن صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1445 هـ 30 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة اختار الدولي السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، لاعب نابولي الإيطالي، اللعب ضمن أندية دوري روشن السعودي في حالة الخروج من أوروبا. وقال لوبوتكا لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: إنه سعيد في نابولي ولديه عائلة في الوقت الحالي بإيطاليا، ولكن السعودية هي الوجهة التي سيختارها حال الرحيل عن أوروبا. وأشار نجم المنتخب السلوفاكي إلى أنه سيرحل عن نابولي إذا تلقى عرضًا من برشلونة الإسباني ناديه المفضل. وساهم لوبوتكا في تأهل منتخب بلاده إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا “يورو2024” المُقامة في ألمانيا، كما يُعتبر من الجيل الذهبي لنابولي الذي تُوح بلقب الدوري الإيطالي في الموسم قبل الماضي.