الرياضة

السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا يختار اللعب في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1445 هـ      30 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اختار الدولي السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، لاعب نابولي الإيطالي، اللعب ضمن أندية دوري روشن السعودي في حالة الخروج من أوروبا.

وقال لوبوتكا لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: إنه سعيد في نابولي ولديه عائلة في الوقت الحالي بإيطاليا، ولكن السعودية هي الوجهة التي سيختارها حال الرحيل عن أوروبا.

وأشار نجم المنتخب السلوفاكي إلى أنه سيرحل عن نابولي إذا تلقى عرضًا من برشلونة الإسباني ناديه المفضل.

وساهم لوبوتكا في تأهل منتخب بلاده إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا “يورو2024” المُقامة في ألمانيا، كما يُعتبر من الجيل الذهبي لنابولي الذي تُوح بلقب الدوري الإيطالي في الموسم قبل الماضي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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