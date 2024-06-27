متحف “تيم لاب” بجدة التاريخية يجمع بين الفنون والتكنولوجيا والطبيعة

جدة : البلاد

يزخر متحف “تيم لاب” – المُقام حالياً بجدة التاريخية بالتعاون بين وزارة الثقافة ومجموعة “تيم لاب” العالمية ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 – ، بالعديد من الفضاءات الرائعة, حيث يتضمن هذا المشروع قرابة 80 عملاً مستقلاً ومترابطاً، مما يوجد عالماً واحداً بلا حدود، ليُشكل إضافة نوعية للمشهد الثقافي في المملكة.

ويجمع المتحف بين الفنون والتكنولوجيا والطبيعة في مساحة إبداعية مبتكرة, التي من بينها “عالم بلا حدود” الذي يتعرف فيه الزوار على العالم من خلال أجسامهم ، كما يضم المتحف غابة الألعاب الرياضية التي تُمثّل فضاءً إبداعيًا يتم من خلاله اكتساب القدرة على الإدراك المكاني ، ويستند على مبدأ فهم العالم عن طريق الجسد والتفكير فيه على نحوٍ ثلاثي الأبعاد.

ويمتد متحف تيم لاب على مساحة تبلُغ نحو 10 آلاف متر مربع وهو أول متحف يُطلق في منطقة الشرق الأوسط، وأُنشئ بشكل دائم على ضفاف بحيرة الأربعين مُطلًّا على المناظر البانورامية لجدة التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

ويأتي مشروع تيم لاب ضمن مبادرة تطوير البنية التحتية للمعارض الثقافية التي تعمل على تهيئة البنية التحتية الثقافية لزيادة المعروض الثقافي في المملكة، وهي إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 – التي تهدف إلى تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.