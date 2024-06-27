الرياضة قبل انطلاق نزالات السلسلة الثانية في الرياض.. السعودي “مصطفى ندا” : أنا جاهز للفوز بلقب دوري المقاتلين المحترفين

الرياض – هاني البشر أكد المقاتل المخضرم مصطفى ندا، بطل الملاكمة، الكيك بوكسينغ والجوجيتسو البرازيلية، أحد أفضل المقاتلين في المملكة العربية السعودية، بأنّه في قمة الجاهزية للمشاركة في بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض يوم 12 يوليو القادم، وسيقابل ندا في الحدث الرئيس للبطولة مقاتلا من الجزائر . وبيّن ندا في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو أنّ المنافسة القادمة ستكون بالنسبة له مختلفة؛ لأنها ستقام على أرض السعودية وداخل موطنه لكنه مستعد لكل النزالات التي يمكن أن يخوضها. وأضاف ندا:”تابعت خصمي ودرسته جيداً، هو قوي جداً في المصارعة ويستخدم ذراعه اليمين بشكل جيد، وقد أطاح بالكثير من خصومه وبالضربة القاضية، لكنه معي لن يتمكن من ذلك لأنني شاهدت جميع نزالاته، وأصبحت أعرف أسلوبه جيداً، وسيكون نزاله معي مختلفا تماماً عن كل النزالات، وأقولها بثقة كبيرة فأنا أعلم قدراتي وكيف سأتمكن من الفوز على المنافسين”. واعتبر ندا انضمامه إلى رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، نقلة كبيرة في حياته؛ إذ تعتبر المنظمة كبيرة جداً، وعلى قدر كبير من الإحترافية حتى اللاعبين المنضمين إليها يتمتعون بمستويات عالية وكبيرة، وبمجرد التوقيع لهم، كان بمثابة نقطة تحول له في حياته على مختلف الأصعدة، وتواجد هذه المنظمة في السعودية يشكل إضافة قوية. وتابع قائلاً:”كان هدفنا في السابق هو فقط المشاركة في منافسات الفنون القتالية المختلطة، ثم قررت أنا شخصياً نقل تجربتي إلى الأجيال الصاعدة، وتعليمهم أصول هذه الرياضات، ونشرها بشكل أكبر في السعودية، وكنت من أوائل المقاتلين الذين أسسوا أكاديميات قتالية في السعودية، ولديّ الآن طلاب أصبحوا أبطالاً على العالم”. وأعلن المقاتل السعودي المخضرم التحدي بتأكيده أنّ اللاعبين السعوديين حققوا المراكز الأولى في بطولات عديدة للفنون القتالية المختلطة على مستوى الشرق الأوسط، خاصة في منافسات رابطة المقاتلين المحترفين؛ ولذلك نحن عازمون على تحقيق اللقب والفوز بالحزام، لأننا قادرون على فعل ذلك. وختم ندا حديثه منوهاً أنّ هذا النزال على أرض المملكة، يشكل ضغطاً كبيراً عليه بطريقة مختلفة، لأن الجميع سيقوم بمشاهدته من الأهل والأصدقاء والجماهير ويود أن يثبت نفسه، متمنياً التوفيق وأنه سيقوم بتطبيق الخطة التي تدرب عليها جيداً لتحقيق الفوز.