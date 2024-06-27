وكيل معهد أبحاث الحج: ندرس تطوير المبادرات الإثرائية للحجاج

البلاد – مكة المكرمة

يتجه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة لإخضاع مبادرة ( الإحسان لضيوف الرحمن ) التي نفذت في موسم حج هذا العام للدراسة بهدف تجويدها وتفعيلها بحيث تظهر بأفضل صورة وأفضل شكل مما يثري تجربة ضيوف الرحمن.

وكشف د. عبدالله باقاسي وكيل معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة للشؤون الأكاديمية عن إخضاع المبادرة للدراسة.

وأكد باقاسي على أن هذه المبادرات يرصدها معهد أبحاث الحج على أرض الواقع ويصبح المعهد يبني عليها عدد من الدراسات التي تعمل على تجويدها وتفعيلها بحيث تظهر بأفضل صورة وشكل مما يثري تجربة ضيوف الرحمن.



وشدد على أن هذه المبادرة تعكس عنوانها الإحسان لضيوف الرحمن، وهو مالمسناه ووجدناه من خلال هذا المحفل العظيم، والذي وجدنا فيه الترحاب والحفاوة بضيوف الرحمن بشتى أشكالهم وجنسياتهم، ابتداءاً من التعريف بجهود المملكة في خدمة الحجاج من خلال مسيرة ملوكها العظام، بجانب المعارض المصورة والأفلام التي تعرض للحجاج وتعبر عن جهود المملكة العربية السعودية من خلال عدة جهات مختلفة ومشتركة أبرزها قوات الأمن.



ولفت وكيل معهد أبحاث الحج إلى أن أحد المجالات التي يرتكز عليها في دراساته حاليا مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية التي ستساهم في تحسين إدارة الحشود والرفع بذلك بالتوصيات إلى الجهات المختصة ليتم تيسير اداء النسك للحجاج.

وتم تنفيذ مبادرة الاحسان الإثرائي في خدمة ضيوف الرحمن بتنظيم إثراء وحلول الابتكارية في مركز حي العمرة بمكة المكرمة لمدة 20 يوم ، استفاد أكثر من ألفي حاج أبرزهم من حجاج مطوفي الدول العربية ورحلات ومنافع.



واشتملت الفعاليات في المركاز على ركن تعريفي للحاج عن عادات أهل مكة المكرمة وركن هدية إضافة لمسابقات وفعاليات وتقديم الأطعمة التراثية. وتسهم المبادرة في إثراء تجربة الحاج وهي من ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.