الإقتصاد

طرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو الحجة / 1445 هـ      27 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم عن طرح المناقصة الثالثة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (595) ألف طن للتوريد خلال الفترة ( سبتمبر – ديسمبر 2024م).

 وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن، مضيفًا أن الكمية موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(1) باخرة لميناء جازان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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