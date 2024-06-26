بقيادة إنجلترا.. المجموعة الثالثة تؤهل 3 منتخبات لثمن نهائي يورو 2024

البلاد- جدة
حسم منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الثالثة في كأس أمم أوروبا “يورو 2024” بتعادله السلبي مع سلوفينيا في ختام مبارياته بالمجموعات.
وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب راين إينرجي بمدينة كولون الألمانية، فرض التعادل السلبي منطقه على العشب الأخضر، ليكتفي كل منتخب بحصد نقطة منحته المطلوب من اللقاء.
ورفع التعادل رصيد إنجلترا إلى 5 نقاط أمنت بها الصدارة لتتجنب المسار الأصعب في الأدوار الإقصائية للبطولة.
بينما ارتفع رصيد سلوفينيا إلى 3 نقاط من 3 تعادلات، في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الدنمارك، لتحجز مقعدًا ضمن أفضل الثوالث في ثمن النهائي.
فيما انتهت المباراة الثانية بالمجموعة التي وصفها الكثيرون بالأسوأ من حيث المستوى الفني في النسخة الحالية من يورو 2024، بتعادل سلبي آخر بين الدنمارك وصربيا.
ورفع التعادل رصيد الدنمارك إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام سلوفينيا، بينما حصد المنتخب الصربي نقطته الثانية ليودع البطولة.
إنجلترا المتأهلة تتصدر مجموعتها وتصطحب معها سلوفينيا
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 25, 2024