الرياضة

بقيادة إنجلترا.. المجموعة الثالثة تؤهل 3 منتخبات لثمن نهائي يورو 2024

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو الحجة / 1445 هـ      26 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
حسم منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الثالثة في كأس أمم أوروبا “يورو 2024” بتعادله السلبي مع سلوفينيا في ختام مبارياته بالمجموعات.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب راين إينرجي بمدينة كولون الألمانية، فرض التعادل السلبي منطقه على العشب الأخضر، ليكتفي كل منتخب بحصد نقطة منحته المطلوب من اللقاء.

ورفع التعادل رصيد إنجلترا إلى 5 نقاط أمنت بها الصدارة لتتجنب المسار الأصعب في الأدوار الإقصائية للبطولة.
بينما ارتفع رصيد سلوفينيا إلى 3 نقاط من 3 تعادلات، في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الدنمارك، لتحجز مقعدًا ضمن أفضل الثوالث في ثمن النهائي.
فيما انتهت المباراة الثانية بالمجموعة التي وصفها الكثيرون بالأسوأ من حيث المستوى الفني في النسخة الحالية من يورو 2024، بتعادل سلبي آخر بين الدنمارك وصربيا.

ورفع التعادل رصيد الدنمارك إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام سلوفينيا، بينما حصد المنتخب الصربي نقطته الثانية ليودع البطولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *