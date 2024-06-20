30 ألف ممارس صحي شاركوا في رعاية الحجيج

البلاد ــ جدة

حظي حجاجُ بيتِ اللهِ الحرامِ بالرعايةِ الصحيةِ التي قدمها أكثرُ من 30 ألفَ ممارسٍ صحيٍّ من أعضاءِ الهيئةِ السعوديةِ للتخصصاتِ الصحيةِ، وأكثرُ من 5000 ممارسٍ صحيٍّ متطوعٍ في أكثرَ من 15 موقعًا مستغلين 150 فرصةً تطوعيةً، بالمشاركةِ مع مركزِ التطوعِ الصحيِّ والهلالِ الأحمرِ السعوديِّ.

وأوضحتِ الهيئةُ السعوديةُ للتخصصاتِ الصحيةِ أن 340 متدربًا انضموا في عام 2023 لبرامجِ البوردِ السعوديِّ، وشاركوا هذا العامَ في رعايةِ ضيوفِ الرحمنِ في المشاعرِ المقدسةِ، بزيادةٍ قدرها 30% عن عام 2022، مشيرةً إلى سعيها في رفعِ هذا العددِ العامَ المقبلَ ليصلَ إلى 430 متدربًا يخدمون ضيوفَ الرحمنِ، ويعملون سويًا مع 1117 متدربًا في مختلفِ مراحلِ البوردِ في المشاعرِ المقدسةِ.

وذكرتِ الهيئةُ أن 180 خريجًا من برنامجِ المرحلِ الطبيِّ من الأكاديميةِ الصحيةِ أسهموا هذا العامَ في خدمةِ ضيوفِ الرحمنِ، لافتة النظر إلى أنها تُدربُ حاليًا أكثرَ من 190 مرحلًا طبيًّا سيحظون بشرفِ خدمةِ ضيوفِ الرحمنِ في الأعوامِ المقبلةِ.