يورو 2024 | البرتغال تخطف انتصارًا هيتشكوكيًا من التشيك

انتصر منتخب البرتغال -بطل 2016- في سيناريو دراماتيكي على التشيك بهدفين لواحد في الوقت القاتل، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس أمم أوروبا ألمانيا 2024، والتي أقيمت سهرة الثلاثاء.



دارت أحداث المباراة في ملعب فريق لايبزيغ شرقي ألمانيا، وسط حضور جماهيري غفير في المدرجات، وبصافرة الإيطالي ماركو غويدا.



منتخب التشيك افتتح التسجيل من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عبر لاعب الوسط المخضرم، لوكاس بروفود في الدقيقة 62.



وسرعان ما عادل منتخب البرتغال النتيجة حينما سجل قلب دفاع التشيك، روبن هراناس، بالخطأ في مرماه بعدها بسبع دقائق فقط.



وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة، أحرز لاعب الوسط الشاب شيكو كونسيساو هدف الانتصار مغتنمًا خطًا دفاعيًا من لاعبي التشيك.