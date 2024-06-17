شاهد | يورو 2024.. سلوفاكيا تحقق فوزًا تاريخيًا على بلجيكا

البلاد- جدة
حقق منتخب سلوفاكيا فوزاً تاريخياً على منافسه البلجيكي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة «E» ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو – ألمانيا 2024». ويتواجد منتخب بلجيكا رفقة نظيره السلوفاكي ضمن المجموعة «E» إلى جانب منتخبي أوكرانيا ورومانيا.
سجل هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح سلوفاكيا إيفان سكرانز عند الدقيقة 7 من زمن الشوط الأول. وشهدت المباراة إلغاء هدفين لصالح منتخب بلجيكا، أحرزهما المهاجم روميلو لوكاكو عند الدقيقتين 56 و87، بداعي وجود حالة تسلل في الأول ولمسة يد في الثاني. وكان المنتخب الروماني قد فاز على نظيره الأوكراني بثلاثية نظيفة.
بهذا الفوز؛ حصد منتخب سلوفاكيا أول 3 نقاط له في البطولة، ليحصل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة «E»خلف منتخب رومانيا الذي يتفوق بفارق الأهداف.
واحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد خال من النقاط، ولكنه يتفوق بفارق الأهداف عن منتخب أوكرانيا صاحب المركز الرابع والأخير في المجموعة.
وفي الجولة الثانية من المجموعة «E»؛ سوف تلتقي رومانيا مع بلجيكا، فيما تلعب أوكرانيا مع سلوفاكيا.
سلوفاكيا تفاجئ بلجيكا بالتقدم بالهدف الأول مبكرًا 🔥⚽️#بلجيكا_سلوفاكيا#EURo2024 #كورة_بريك
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— Koora Break | كورة بريك (@Koora_Break) June 17, 2024