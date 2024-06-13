مطار الملك خالد الدولي يدشن مساراً جديداً من الرياض إلى سراييفو

الرياض : البلاد

أعلن مطار الملك خالد الدولي، الذي تتولى إدارته وتشغيله شركة مطارات الرياض، عن تدشين مسار جوي مباشر من الرياض إلى العاصمة البوسنية سراييفو والعكس، وذلك بالتعاون مع طيران أديل الذي سيعمل على تسيير 7 رحلات أسبوعية للاتجاه الواحد، اعتباراً من شهر يونيو الجاري.

وأفادت مطارات الرياض أن تدشين هذا المسار الجديد بين الرياض وسراييفو سيسهم في رفع أعداد المسافرين، بالنظر لما يتيحه التدشين من وجهات دولية إضافية مسيّرة بواسطة طيران أديل، التي بدورها خصصت طائرات من طراز إيرباص A320ذات سعة تصل إلى 1,302 مقعد في الأسبوع.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض الأستاذ أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة قائلاً: «إن تدشين هذا المسار الجوي الجديد الرابط بين كل من العاصمتين الرياض وسراييفو عبر طيران أديل يمثل داعماً للمستهدفات الاستراتيجية لقطاع الطيران، كونه يسهم في إضافة وجهة جديدة إلى قائمة وجهاتنا الدولية المرتبطة مباشرة بالرياض، هذا إلى جانب ما يكرسه هذا الربط من أهمية استثنائية للدور الحيوي الذي تسهم به مدينة الرياض في الوقت الراهن باعتبارها الوجهة السياحية والثقافية والرياضية والترفيهية الأكثر جذباً وتأثيراً على خارطة السياحة الإقليمية على مستوى المنطقة، ما يحفزنا في مطارات الرياض لاستهداف المزيد من الوجهات العالمية المرتبطة جواً بالعاصمة الرياض خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله تعالى».

من جهته قال ستيفن غرينوي الرئيس التنفيذي لطيران أديل: «نحن متحمسون لوجهاتنا الصيفية؛ حيث نصل إلى سبع مناطق مميزة في كلٍّ من أوروبا وآسيا الوسطى ومصر، بإضافة مسار جديد هذا الموسم بين الرياض وسراييفو عاصمة البوسنة والهرسك ابتداءً من شهر يونيو الجاري».