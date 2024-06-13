“كابيلا” تعلن عن منتجع صحي على ساحل خليج العقبة في نيوم

سنغافورة : البلاد

أعلنت فنادق ومنتجعات “كابيلا”، اليوم، عن تعاونها مع نيوم لإطلاق منتجع حصري لرفاه الصحة في “الانان”، إحدى الوجهات السياحية المستدامة التابعة لمشروع مقنا، والواقعة بين الجبال على امتداد ساحل خليج العقبة.

وسيتم بناء المنتجع، الذي يعد أول وجهة ساحلية لفنادق ومنتجعات “كابيلا” في المملكة العربية السعودية، في واحة خضراء تحتضن ينابيع طبيعية قديمة ضمن مناظر خلابة. وسيضم المنتجع 80 غرفة وجناحاً صممت جميعها لتلبية متطلبات النزلاء. ويتناغم التصميم العصري للمنتجع مع جمال البيئة المحيطة، كما تتكامل تجربة الاستشفاء الشاملة التي توفرها “كابيلا ويلنيس” مع معايير الضيافة الفاخرة والمبتكرة من “كابيلا”، لتمنح الزائر ملاذاً للاسترخاء والاستجمام.

وستسهم فنادق ومنتجعات “كابيلا” من خلال تعاونها مع نيوم في وضع معيار جديد للسياحة المتجددة وتشكيل مستقبل السفر، من خلال التأكيد على ضرورة توفير المنظومة المتكاملة لمعيشة الإنسان في تناغم مع الطبيعة، والعمل على تسخير السياحة لتجديد النظم البيئية والحفاظ عليها، وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية على المدى الطويل.

وقال رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات كابيلا، كريستيانو رينالدي: “يسرّنا التعاون مع نيوم في إنشاء منتجع كابيلا في الانان، ومنح الزوّار تجربة استجمام استثنائية غامرة بالبهجة والاستكشاف؛ حيث تتكامل المناظر الطبيعية الساحرة مع التقنيات المبتكرة التي تقدمها نيوم. وسيمثل منتجعنا الجديد قفزة نوعية في مستوى خدمات النقاهة والاستجمام الراقية التي تقدمها فنادق ومنتجعات كابيلا ضمن مجموعة متنوعة من البرامج المميزة”.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمقنا في نيوم، جيرمي ليستر: “يشكل الانان ملاذاً مذهلاً يمزج بين الفخامة والمناظر الطبيعية الخلابة، ويوفر مكاناً مستداماً حصرياً مخصصاً لخدمات رفاه الصحة الشاملة ويحقق تطلعاتنا في هذه الوجهة المهمة. ونطمح من خلال التعاون مع فنادق ومنتجعات كابيلا إلى ابتكار معيار جديد في السياحة المستدامة والخدمات المقدمة للسياح والزائرين”.

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لقسم الفنادق في نيوم، كريس نيومان: “تجمع هذه الشراكة بين تجارب الفخامة ورفاه الصحة والطعام التي تقدمها فنادق ومنتجعات كابيلا من جهة، والتزام نيوم بنهج السياحة المستدامة من جهة أخرى، ما يمنح الضيوف فرصة للاستمتاع بتجربة مميزة وتجديد نشاطهم في ملاذ حيوي يتمتع بتصميم مبتكر على شواطئ البحر الأحمر الساحرة”.

ويضم منتجع “كابيلا” في الانان تصاميم هندسية متشابكة تستحضر جمالية عصرية مستوحاة من الطبيعة وبما يتوافق مع تراث المنطقة. ومنذ اللحظة التي يدخل الزوّار الانان سينطلقون في رحلة يحيطها جمال الطبيعة الهادئ. ويمكن للضيوف استكشاف المساحات الفسيحة والاسترخاء وسط الحدائق المشمسة أو الاستمتاع بالمناظر الخلابة من قمة برج الاستكشاف.

ويقدم منتجع “كابيلا” خيارات فريدة للاستجمام، إذ تم تصميم كل تجربة بدقة لتلبي احتياجات النزلاء، بدءاً من العلاجات الاستشفائية وصولاً إلى المرافق ذات المستوى العالمي. ويوفر المنتجع لنزلائه فرصة للاستمتاع بقائمة واسعة من خيارات الاستجمام والعافية تتلاءم مع أطوار القمر، ويتوافق كل منها مع الممارسات العربية الأصيلة وأساليب العلاج الحديثة، لتتيح للضيوف الاستمتاع بتجارب استجمام قائمة على المكونات والطرق الأصيلة المتوارثة عبر الأجيال.

وسيقدم المنتجع 4 مفاهيم لفن الطهي، تمزج بين التجديد والابتكار، ويمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من النكهات الفريدة مستوحاة من بيئة المنطقة البحرية يعدّها مجموعة من الطهاة العالميين، كما تتوافر أيضاً خيارات خاصة لتناول الطعام، مع تجارب مصممة وفقاً للطلب -للمناسبات المميزة.

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