ميسي يحدد الفريق الذي سيعتزل معه

كشف نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي (37 عامًا) عن كواليس اعتزاله، على هامش مقابلة صحفية مع شبكة ESPN اليوم الأربعاء.



وأوضح أفضل لاعب في العالم 8 مرات، أن إنتر ميامي سيكون الفريق الأخير في مسيرته، ما يعني أنه سيعتزل في غضون عامين على الأقل.



يمتد تعاقد ميسي مع الفريق الجنوبي إلى 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي، أي أن اعتزال اللاعب سيكون في موعد أقصاه عام 2026.



وصنع ميسي الحدث مع إنتر ميامي المنتقل إليه صيف 2023 من باريس سان جيرمان، حيث قاده لإحراز أول بطولة في تاريخه عندما حصد معه كأس الدوريات لأندية أمريكا الشمالية ومنطقة الكونكاكاف، وإجمالًا سجل اللاعب 25 هدفًا من إجمالي 29 مباراة مع ميامي في كل المسابقات.

🚨🎥 Lionel Messi talks about his retirement.

🚨🗣️ Messi: "Inter Miami is my last club." pic.twitter.com/APkfgXljCC

