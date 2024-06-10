مانشيني: هدفي المقبل التتويج بكأس الخليج

الرياض – هاني البشر
تصوير – عبدالله الفهيدي
أكد روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأردن، أنه يهمه الفوز على منتخب الأردن والمحافظة على صدارة المجموعة رغم التأهل، وقال:” استعدادنا كبير للمباراة حتى بعد ضمان التأهل؛ لأننا نطمح أن نكون في صدارة المجموعة، وهي مواجهة أمام وصيف كأس آسيا؛ لذلك هي مهمة فمن المهم أن نكون في صدارة المجموعة والأهم هو التأهل إلى كأس العالم”.
وعن استبعاده لفيصل الغامدي، وأحمد الغامدي في المواجهة الماضية قال:” أحمد الغامدي لاعب صغير، وفيصل الغامدي كان لديه تذبذب في المستوى، ولكننا نؤمن بقدراته”.
وتحدث مانشيني عن السفر قبل المباراة بيوم وقال: ” تختلف على حسب الدولة والمسافة إذا كانت قصيرة أم طويلة، لذا تختلف الترتيبات، فمثل أستراليا يجب أن تسافر لها بوقت كاف”.
وأوضح مانشيني ردًا على سؤال صحيفة” البلاد” عن مدى رضاه عن مستوى المنتخب قال:” مشكلة تدريب المنتخبات الوطنية، أنه لا يوجد وقت كاف لتدريب اللاعبين، فمثلًا كان لدي وقت كاف قبل بطولة كأس آسيا في قطر، والآن لدينا فريق جيد وراض على عملي، ولكن علينا أن نعمل أكثر”.
وأضاف: ” الجانب اللياقي مهم لجميع اللاعبين والمدرب، لأنه إذا نقص سوف يؤثر على الأداء، لهذا نقوم بعمل الاختبارات اللياقية منذ سنوات؛ لتحديد مدى قدرة اللاعب والحمل اللياقي عليه بعد نهاية الموسم، ومهم بالنسبة لنا وجود مكان للتدريب به، وأكاديمية مهد مركز جيد حتى يكون لدينا مقر للتدريب”.
وشدد مانشيني أن الاستحقاق القادم للمنتخب السعودي وهو كأس الخليج مهم له، وقال: ” سنذهب بالتشكيلة الأساسية، ونريد أن نحقق لقب البطولة”.
وفي نفس السياق، تحدث حسين عموتة مدرب منتخب الأردن خلال المؤتمر الصحفي وقال: ” مباراتنا أمام المنتخب السعودي نلعبها على المركز الأول، والأهم ضمان التأهل لنا، و هذه المواجهة هدفها أن نحقق المركز الأول و أن نعطي فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا. المنتخب السعودي منتخب كبير خاصة أمام جماهيره، ونسعى للاستمرار على الصورة التي ظهرنا بها في كأس آسيا، وننهي الموسم بأفضل صورة ممكنه، نواجه المنتخب السعودي براحة نفسية بعد التأهل والضغط الوحيد الذي سيواجهنا هو مستوى الفريق بعد النقلة النوعية التي أصبحنا نؤمن بها بعد كأس آسيا، و أعتبر منتخبنا عالميا. أود أن يستمتع لاعبو فريقي في جميع الخطوط الهجوم والوسط والدفاع “.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م