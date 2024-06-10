فريق الرياض للبولو يتوّج ببطولة” تشيسترز أن ذا بارك”

الرياض- هاني البشر
تُوّج فريق الرياض للبولو بلقب بطولة” تشيسترز توينز بولو أن ذا بارك”، التي اختتمت في العاصمة البريطانية لندن، بنسختها الـ14، وذلك بعد فوزه على فريق لندن بنتيجة 2/6.
ونال البريطاني باتريك دوري، لاعب فريق لندن، جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصل الجواد صوفيا، لفران إليزالدي، لاعب فريق الرياض، على جائزة أفضل خيل في البطولة.
جدير بالذكر أن فريق الرياض الذي مثّله كل من” فيصل بن فهد أبو نيان ونور بن أحمد أبو خضرة، والأرجنتينيان فران إليزالدي وماتيو لالور، قد تجاوز نظيره دبي بنتيجة 9/8 في ربع النهائي، وتخطى فريق بوينس آيرس الأرجنتيني بنتيجة 9/3 في نصف النهائي.
من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان، عن سعادته بتحقيق فريق الرياض لقب البطولة، واصفاً المنافسة في البطولة بالقوية، إضافة إلى الخبرة العريضة للفرق المشاركة، وأكد عمرو زيدان أن الإنجاز السعودي غير مستغرب في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للرياضة في كافة الألعاب.
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