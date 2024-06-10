ريال مدريد يحسم مشاركته في كأس العالم للأندية

أصدر ريال مدريد -بطل إسبانيا وأوروبا- بيانًا رسميًا اليوم الاثنين بشأن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد بوجود 32 فريقًا.



وكان المدرب كارلو أنشيلوتي قد أوضح أن ريال مدريد لن يشارك في كأس العالم للأندية خلال مقابلة مع مجلة “إل جورنالي” الإيطالية.



وتعلل أنشيلوتي بأن العوائد المالية من البطولة لا تتناسب مع حجم الفريق، حيث سيجني مبلغًا قليلًا مقابل المشاركة في عدد مباريات كبير.

بيان رسمي من ريال مدريد



لكن ريال مدريد أوضح في بيان رسمي أنه ملتزم بالمشاركة في كأس العالم للأندية، وأشار إلى أنه لا يوجد شك في ذلك، وقال: ” سيتنافس النادي في المسابقة كما هو مخطط، إنها كأس نشارك فيها بكل فخر وبأقصى حماس”.



من المقرر تنظيم كأس العالم للأندية بين منتصف يونيو ومنتصف يوليو 2025 في الولايات المتحدة، أي قبل انطلاق موسم (2025-2026) بأسابيع قليلة، ما سيشكل ثقلًا بدنيًا وذهنيًا على كاهل اللاعبين، حيث ستتقلص فترة الإجازة الصيفية السنوية بوضوح.