النائب العام يلتقي عضو اللجنة الدائمة المعنية بالمراقبة والتفتيش والقضاء على الفساد في الصين

جدة : واس

التقى معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مكتبه اليوم ، معالي عضو اللجنة الدائمة للجنة فحص الانضباط المركزية عضو اللجنة الوطنية الصينية للرقابة مدير مكتب المجموعة القيادية لأعمال التفتيش بجمهورية الصين الشعبية وانغ هونغجين، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة المجالات العدلية، والتأكيد على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وتبادل المعلومات في هذا الصدد.

واطلع الوفد الصيني على عرض مرئي عن التطور القضائي للنيابة العامة والحوكمة التقنية التي تعمل بها في مباشرة إجراءاتها القضائية.