تدشين مبادرة الإسفلت المطاطي المرن في ممرات المشاة بالمشاعر المقدسة

مكة المكرمة : البلاد

دشن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مبادرة الإسفلت المطاطي المرن في ممرات المشاة بالمشاعر المقدسة لحج هذا العام 1445هـ، بهدف تحسين الصحة العامة لضيوف الرحمن والارتقاء بجودة حياتهم.

من جانبه أوضحت الهيئة العامة للطرق أنه تم تطبيق هذا الابتكار العلمي بالشراكة مع عدد من الجهات في الطريق الموازي لطريق المشاة رقم 6 المؤدي إلى جبل الرحمة بمشعر عرفات, مشيرًا إلى أن التقنية تعتمد على إعادة استخدام المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات في الخلطات الإسفلتية، مما يسهم في الحد من تراكم نفايات الإطارات والحد من التلوث الناتج عن حرقها.

وأشارت إلى أن التجارب أظهرت أن صلابة الأسطح الإسفلتية والأرصفة العادية تسبب ردود فعل قوية على كواحل وأقدام الحجاج، خاصة كبار السن الذين يشكلون 53% من إجمالي الحجاج، وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية خلال موسم الحج، حيث تركزت 38% من الإصابات في منطقة القدم والكاحل؛ حيث تساعد هذه التقنية في تخفيف الضغط على الكواحل والأقدام، وتعطي شعورًا بالراحة أثناء المشي والركض، مما يؤدي إلى تحسين الصحة العامة لضيوف الرحمن وتعزيز جودة حياتهم.

وتهـدف التقنية إلى توفير أسـفلت مطـاطي مـرن لممـرات المشـاة، مما يوفر مزيد من الراحة والمرونة أثناء السير أو الركض باستخدام مـواد ذات مرونة عالية، حيث تم تطبيـق العديـد مـن المقـاطع التجريبيـة بالرصـف المرن في مركز أبحاث الطـرق التـابع للهيئـة العامـة للطـرق.