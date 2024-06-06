مطار الملك خالد الدولي يدشن وجهته الجديدة إلى وارسو

الرياض : البلاد

أعلن مطار الملك خالد الدولي، الذي تتولى إدارته وتشغيله شركة مطارات الرياض، عن تدشينه وجهته الأحدث إلى العاصمة البولندية وارسو بالتعاون مع الخطوط الجوية البولندية (LOT Polish Airlines).

وأفادت مطارات الرياض أن هذا التدشين يأتي في إطار الجهود التطويرية التي تبذلها الشركة بهدف تعزيز مساراتها الجوية من وإلى العاصمة الرياض، وذلك بالاتساق مع مجمل التطلعات الوطنية المستقبلية للعاصمة الرياض باعتبارها الوجهة الأبرز لأهم الأحداث الرياضية والثقافية والترفيهية على مستوى المنطقة، وبما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030، ومؤكدة أن هذا التطور على مستوى الخدمة التشغيلية التي تقدمها الشركة يأتي في سياق حرصها على توفير أوسع نطاق ممكن من خيارات النقل الجوي المتاحة بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين الناقلة في هذا المجال.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض الأستاذ أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة على أهمية هذا التدشين بالنظر للأهمية الإستراتيجية لكلا العاصمتين الرياض ووارسو، فضلاً عما سوف يثمر عنه هذا التدشين من فرص مستقبلية واعدة في شتى المجالات الاقتصادية والسياحية والتجارية التي ستشمل آثارها كلا البلدين.

في السياق ذاته قال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان: «سعداء بدخول الناقل الوطني البولندي، خطوط لوت الجوية البولندية بمسار مباشر من وارسو إلى الرياض، حيث سيعزز الناقل الجديد والعضو في تحالف ستار للطيران السياحة الوافدة بين البلدين ويوفر للمسافرين من بولندا ودول الشمال الأوروبي ربطاً أسهل عبر وارسو إلى الرياض».

من جهته، أعرب ميشال فيجول الرئيس التنفيذي لخطوط لوت الجوية البولندية ورئيس مجلس إدارتها عن سعادته الغامرة بهذا التدشين الذي يمثل إحدى الإضافات النوعية لشركته كونه يربط العاصمة البولندية وارسو بالرياض، العاصمة الأبرز إقليمياً في الوقت الراهن على مختلف المستويات الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية.

وكشفت مطارات الرياض أنه وفقاً للاتفاق المبرم مع الخطوط الجوية البولندية (LOT Polish Airlines) سيسيّر الناقل الجوي ثلاث رحلات أسبوعية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض (RUH) إلى مطار وارسو شوبان (WAW) والعكس، وذلك اعتباراً من 4 يونيو الجاري، حيث ستستخدم الشركة الناقلة لهذا الغرض ناقلات من طراز بوينغ 737 MAX 8.