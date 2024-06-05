“سيرفكورب” تفتتح مقر جديد في كافد

الرياض : البلاد

أعلنت “سيرفكورب”، المزود الرائد عالميًا لحلول المكاتب المرنة والفخمة، عن افتتاح مقرها الجديد في مركز الملك عبدالله المالي “كافد”، في خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية كافد حول تعزيز مكانة الرياض كوجهة عالمية رائدة للأعمال ونمط الحياة، وتوفير منصة متطورة للشركات للتواصل وتنمية أعمالها.

ويُعد الافتتاح جزءًا من استراتيجية “سيرفكورب” لتقديم أحدث الحلول المكتبية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، وترسيخ بصمتها الإقليمية. حيث يتميز الموقع الجديد بمرافق كاملة التجهيز، تتضمن المكاتب الخاصة، ومساحات العمل المشتركة، وقاعات الاجتماعات، والمكاتب الافتراضية، وهي تحظى بدعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتراعي هذه الحلول في تصميمها بيئة الأعمال الديناميكية والاحتياجات المتخصصة للسوق المحلي، بما يضمن حصول الشركات على الموارد التي تحتاجها لتحقيق النجاح.

يقع “كافد” في قلب العاصمة الرياض، ويضم 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. يمثل المركز بتواجده على بعد 22 كيلومترًا من المطار قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه أكبر منطقة أعمال عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي (LEED). يمتلك المركز ويديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي.

وتعليقاً على ذلك، قال ديفيد جودتشاركس، الرئيس التنفيذي لشركة سيرفكورب في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا: “يسعدنا افتتاح موقعنا الجديد في كافد، والمواءمة بين خططنا التوسعية مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة ضمن أحد أهم المشاريع في المنطقة. وسيستفيد عملاؤنا في المركز من حلول وتقنيات سيرفكورب العالمية المستوى، بينما سيتمكن عملاؤنا الدوليون من الوصول إلى هذه المزايا أثناء توسعهم في السوق السعودية، مما يوفر لهم مستوىً لا مثيل له من التميز والأمان والجودة لتلبية متطلبات مكاتبهم وأعمالهم في الشرق الأوسط.”

كما يتبنى “كافد” مفهوم “مدينة 10 دقائق”، وذلك بهدف خلق بيئة حضرية يمكن من خلالها الوصول لجميع الخدمات الأساسية، سيراً على الأقدام، في 10 دقائق من البيت والعمل. حالياً، يضم “كافد” مجموعة من المباني متعددة الاستخدامات، والتي تحتوي على مكاتب، ووحدات سكنية، ومحلات تجارية، ومطاعم وأماكن ترفيهية، جميعها ضمن مسافة 10 دقائق سيرًا على الأقدام.

من جهته قال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدلله المالي: “مع نمو عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية بنسبة مذهلة بلغت 3.1% في الربع الرابع من عام 2023 ليصل إلى أكثر من 1.3 مليون، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الرياض وحدها نحو 571,298 بحلول نهاية العام. ومع هذا التوسع السريع في ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام الكبير بمساحات العمل المشتركة، يسعدنا الترحيب بانضمام سيرفكورب إلى مجتمع الأعمال في كافد، والذي يعد إضافة استراتيجية تتماشى مع رؤيتنا بأن نصبح وجهة أعمال متكاملة الخدمات.” وأضاف قائلًا: “إلى جانب تعزيزها لقدراتنا على دعم نجاح الأعمال، تؤكد هذه الشراكة على الدور الحيوي الذي يلعبه كافد في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030”.

تدعم المبادرة رؤية المملكة 2030 من خلال تقديمها لحلول مرنة لمساحات العمل بما يصب في جهود التنويع الاقتصادي وتنمية القوى. ولتعزيز التوازن بين العمل والحياة ورفع مستوى المشاركة بين المجموعات المتنوعة، لا سيما النساء وأصحاب الأعمال الجدد، يوفر الموقع الجديد مساحات مكتبية افتراضية وفعلية على حد سواء. ويعكس هذا التوسع بشكل كبير جهود التنويع الاقتصادي في الرياض من خلال تزويد الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات بدعم محلي رفيع المستوى وقابل للتطوير، والمساهمة في تأهيل قوة عاملة أكثر مهارة وتنوعًا من خلال التوطين وتنمية رأس المال البشري.

ومنذ تأسيسها في السعودية في عام 2009 كأول مزود عالمي للمساحات المكتبية المرنة، نمت سيرفكورب لتضم شبكتها اليوم 10 مواقع في مختلف أنحاء المملكة، وأكثر من 150 موقعًا حول العالم.