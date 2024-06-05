مذكرة تعاون بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ومكتبة الملك عبد العزيز العامة

الرياض : البلاد

وقّع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مؤخرا مذكرة تفاهم مع مكتبة الملك عبد العزيز العامّة؛ لتعزيز التعاون المشترك بينهما؛ من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية، والأنشطة الثقافية والتدريبية في مجال خدمة اللغة العربية وعلومها وفنونها وآدابها، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030).

وقد وُقِّعت المذكرة في مقر المكتبة بمدينة الرياض، بحضور معالي المشرف العام على المكتبة الأستاذ/ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر؛ حيث مثّل المجمع سعادة الأمين العام الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن صالح الوشمي؛ في حين مثّل المكتبة سعادة المدير العام الدكتور/ بندر بن عبد الله المبارك.

ويأتي هذا التوقيع ضمن آليات تحقيق المجمع لأهدافه الرئيسة، وفي مقدمتها: العمل المستمر لخدمة اللغة العربية، والمحافظة على سلامتها نطقًا وكتابةً، والنظر في فصاحتها، وأصولها، وأساليبها، وضوابطها، وقواعدها، وتيسير تعلُّمها وتعليمها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها؛ لتواكب المتغيرات العصرية.

وتشمل هذه المذكرة مجالات التعاون في بناء القواعد (الببليوجرافية)، والملفات الاستنادية في علوم اللغة العربية، والعلوم الأخرى ذات العلاقة، ومجال بناء المستودعات الرقمية، إضافةً إلى التعاون في مجال بناء المدونات اللغوية للنصوص العربية، وإصدار قوائم الشيوع اللغوية بأنواعها المختلفة،

وممّا تضمّنته مذكرة التفاهم: تبادل الإنتاج العلمي للطرفين من: كتب، ودوريات، وأعمال النشاطات العلمية وغيرها من المنشورات، والتعاون في إعداد الدراسات والأبحاث في مجال اختبار كفايات اللغة العربية التابع للمجمع ونشرها، والمشاركة في المعرض المصاحب في المؤتمر السنوي للمجمع، بالإضافة إلى ترجمة الكتب والمؤلفات في مجال الاختبارات، وإضافة أبحاث الاختبارات التابعة للمجمع في قواعد بيانات المكتبة.