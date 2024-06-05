البنك المركزي ينضم إلى مشروع “إم بريدج” للعملات الرقمية

الرياض : البلاد

انطلاقًا من جهود البنك المركزي السعودي “ساما” وسعيه لتطوير البنى التحتية للمدفوعات العابرة للحدود، وبالتعاون مع بنك التسويات الدولية وعدد من البنوك المركزية؛ أعلنت “ساما” انضمامها كمشارك إلى مشروع بنك التسويات الدولية “إم بريدج” mBridge , الخاص باختبار منتج الحد الأدنى (MVP) للعملات الرقمية للبنوك المركزية.

ويعد هذا المشروع أول نظام للمدفوعات عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من التطوير.

وتأتي خطوة البنك المركزي السعودي، استكمالًا لجهوده المستمرة الرامية إلى دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي المخصصة للمؤسسات المالية واختبارها. حيث يسعى إلى بحث ودراسة المسائل والتحديات المرتبطة بالسياسات، والجوانب القانونية والفنية التي تواجهها البنوك المركزية والتجارية فيما يتعلق باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية في المدفوعات الدولية عبر الحدود. وستساهم المرحلة القادمة من المشروع في تقييم جدوى استخدام

العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية في رفع فعالية المدفوعات العابرة للحدود بين البنوك التجارية.

مما يذكر أن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2020م اتفقت على خارطة طريق لتعزيز المدفوعات العالمية عبر الحدود لتكون عمليات الدفع أسرع وأقل تكلفة وأكثر شمولًا وشفافية.

ودعت خارطة الطريق إلى إجراء تقييم للتصاميم المحلية المقترحة للعملة الرقمية لعدة بنوك مركزية، وعمل التجارب حول مدى إمكانية استخدامها في تسوية عمليات المدفوعات عبر الحدود.