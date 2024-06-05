افتتاح خامس مراكز “ناجز” لتقديم الخدمات العدلية بيسر وسهولة

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة العدل , افتتاح مركز ناجز في منطقة مكة المكرمة، كخامس المراكز التي تقدّم أكثر من ١٤٠ خدمة عدلية للأفراد وأصحاب الأعمال في مكان واحد وبموثوقية عالية في جميع القطاعات المختلفة (القضاء، والتنفيذ، والتوثيق وخدمات قطاع الأعمال)، كما توفر هذه المراكز على المستفيدين وقتهم وجهدهم وتمكنهم من الحصول على الخدمات في أوقات مرنة أثناء وخارج أوقات العمل الرسمي.

وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وتوفير خيارات متعددة للحصول على الخدمات من خلال فروع نموذجية بدأت في مدينة الرياض وتوسعت لتشمل محافظة جدة والدمام والمدينة المنورة ثم مكة المكرمة، فيما يتم العمل على مركزين سيتم افتتاحها قريباً في جنوب المملكة وجنوب مدينة الرياض تحقيقاً لتقديم أفضل الخدمات العدلية للمستفيدين بجودة وموثوقيّة.

ويلبي المركز جميع احتياجات المستفيدين سواء من الأفراد أو المحامين أو من قطاع الأعمال، بجودة وسرعة عالية عبر كفاءات قانونية سعودية مؤهلة.

وتهدف مراكز ناجز إلى رفع الكفاءة والوعي من خلال تقديم دورات تدريبية بالتعاون مع مركز التدريب العدلي للمستفيدين في القطاع الخاص في المجالات القانونية والإدارية.