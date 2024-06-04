عسير: منطقة سياحية فريدة لعشاق الطبيعة والمغامرة والثقافة

12 وجهة استثنائية تنتظر السياح في موسم “العيد”

الرياض : البلاد

تشتهر عسير بمناخها المعتدل وأمطارها الصيفية، ما يجعلها وجهة سياحية صيفية مفضلة في السعودية والمنطقة، حيث تمتلك مزيجًا فريدًا من المناظر الطبيعية الخلابة، بما في ذلك الجبال والسهول الخضراء، والغابات، والشلالات، والمتنزهات. بالإضافة إلى ذلك، تزخر عسير بالتراث الثقافي، متمثلًا في القصور والمتاحف الأثرية والقرى التاريخية والأسواق الشعبية. ويُعرف أهل عسير بحسن ضيافتهم وكرمهم، مما يجذب السياح من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول العالم.

ولتجربة سياحية لا تنسى على مدى أربعة أيام، ابدأ مغامرتك في أبها بزيارة قصر شدا التاريخي المذهل. ستتعرف هناك على نمط الحياة التقليدية لأهل المنطقة وروعة الهندسة المعمارية لهذا الصرح العريق. بعد ذلك، انطلق إلى قلب المدينة النابض بالحياة، والتجول في الأسواق الشعبية المفعمة بالألوان والنكهات العسيرية، كما ستجد الهدايا التذكارية الفريدة التي ستذكرك برحلتك المميزة.

مطعم لاسين الذي يتميز بأجوائه الفاخرة وتشكيلته الواسعة من الأكلات الشعبية إضافة إلى العربية والعالمية، يعتبر وجهة مثالية لتتناول غداء فاخر، والاستمتاع بأفضل الأطباق في جو من الراحة والرفاهية والخصوصية. وفي المساء، توجه إلى شارع الفن الجميل، حيث يمكنك الاستمتاع بالأعمال الفنية المحلية الملهمة، والاسترخاء في أحد المقاهي المجاورة وتذوق القهوة العربية الأصيلة.

في اليوم التالي، انطلق باكرًا في مغامرة مثيرة إلى النماص، حيث ستستمتع بجولة بالقارب الدائري في بحيرة سد وادي ترج في أجواء ساحرة. ستأخذك هذه الجولة وسط المناظر الطبيعية الخلابة للجبال المحيطة بالبحيرة، وستشعر بالهدوء والسكينة. وفي وقت الظهيرة، عد إلى أبها واكتشف تجربة التسوق العصرية في عسير مول، حيث يضم مجموعة واسعة من المتاجر العالمية والمحلية، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى الأطباق ما يجسد مكاناً مثالياً للعائلات والأصدقاء لقضاء وقت ممتع وتناول الغداء.

يومك الثالث سيأخذك في رحلة عبر الزمن إلى سوق الثلاثاء في أبها. وهو واحد من أقدم الأسواق التقليدية في المنطقة، حيث يمكن استكشاف المنتجات المحلية والحرف اليدوية التقليدية، بما يرمز إلى نمط الحياة اليومية لأهالي منطقة عسير عبر العصور ويجمع بين تعلم ثقافات الشعوب والاستمتاع بتجربة تسوق تقليدية منفردة.

تناول طعام الغداء في مطعم باب التراث الشهير في أبها، حيث يجد السياح مجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية في أجواء عسيرية أصيلة. هناك يمكنك تذوق المثلوثة الشهية، إضافة إلى المندي والذي يعد من الأطباق التقليدية التي تعبر عن تراث المنطقة.

وفي المساء، انطلق في رحلة عبر التاريخ إلى قرية زبنة، حيث ستتعرف على تاريخ عسير من خلال المباني التقليدية والمواقع الأثرية التي تعود إلى قرون مضت. ستشعر بالدهشة وأنت تتجول في أزقة القرية وتستكشف تفاصيلها المعمارية الفريدة.

في اليوم الأخير من رحلتك، توجه إلى متحف الجحل، حيث ستتعرف على حضارات المنطقة المتعاقبة من خلال مجموعة واسعة من المعروضات الأثرية والتحف القديمة لتستعرض روعة الثقافات المختلفة التي مرت على منطقة عسير، وستتعلم الكثير عن تاريخها وثقافتها الغنية. بعد ذلك، استمتع بوجبة غداء شهية في مطعم العريش، بأجوائه المحلية الساحرة. وإذا كنت من محبي سياحة المغامرة، فيمكنك الانطلاق لزيارة مسار السودة الجبلي المذهل. هذا المسار يوفر فرصة للتنزه بين الجبال الشاهقة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة. حيث جُهز المسار بمرافق للراحة والاستمتاع بتجربة تسلق الجبال واستكشاف الحياة البرية في المنطقة.

وتشهد عسير هذه الأيام نشاطا سياحياً كبيرًا خصوصًا مع إطلاق الهيئة السعودية للسياحة مؤخرا برنامج صيف السعودية 2024 تحت شعار “تراها”، والذي يمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، ويشمل 7 وجهات من بينها منطقة عسير، هذا بالإضافة إلى تقديم ما يزيد عن 550 تجربة سياحية إلى جانب أكثر من 150 عرضًا خاصًا لمختلف الفئات من العائلات والأطفال، وتشمل عروضا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران وغيرها.

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