سفارة السويد بالرياض تحتفل باليوم الوطني تحت شعار “الموضة للأبد”

الرياض – البلاد

احتفلت سفارة مملكة السويد في المملكة باليوم الوطني في منزل سفيرة السويد بالمملكة السفيرة بيترا ميناندر بحي السفارات.

ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق نبيل بن عبدالله، كما حضر مدير عام المراسم والتشريفات بوزارة الخارجية محمد الغامدي، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وعدد من كبار الشخصيات.

رحبت السفيرة ميناندر بالحضور وتحدثت عن شعار “الموضة للأبد” والذي يمثل رحلة من الماضي إلى المستقبل ويجمع بين التراث والحداثة مقدما لمحة عن على الموضة والتصميم في السويد..

وأكدت السفيرة أن هذا شعار يربط بين السويد والمملكة العربية السعودية. حيث حرص الإنسان دائما على الموضة في كل الأزمنة والمجتمعات على الرغم من اختلاف الأنماط لكن يظل مفهوم الموضة دائما جزءاً من التراث الثقافي. وارتدت السفيرة ميناندر زيا تقليديا صُنع يدويًا من منطقة جنوب السويد.

وانعكس شعار “الموضة للأبد” على كعكة الاحتفال التي ضمت نقوش من الزي السويدي التقليدي بتصميم الأزهار باللونين الأصفر والأزرق وزي منطقة نجد التراثي باللون الأخضر الذي يمثل لون علم المملكة العربية السعودية وتطريز نقوش تقليدية باللون الذهبي.

يصادف اليوم الوطني للسويد يوم 6 يونيو عندما تم انتخاب أول ملك للسويد غوستاف الأول فاسا في عام 1523. وفي نفس التاريخ من عام 1809 أسس البرلمان السويدي الدستور الذي تقوم عليه مملكة السويد حتى يومنا الحاضر.

ويعكس الاحتفال العلاقات الدبلوماسية المتينة بين مملكة السويد والمملكة العربية السعودية، كما أتاح الاحتفال الفرصة للتبادل الثقافي، وتعزيز الروابط بين الجالية السويدية المقيمة في الرياض والمجتمع السعودي.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والسويد بلغ 5.8 مليون ريال في عام 2021 مسجلا نسبة ارتفاع بلغت 21% عن العام 2020م، وتحتل السويد المرتبة 62 في قائمة الدول التي تصدر لها المملكة و24 للدول التي تستورد منها.