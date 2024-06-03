كيليان مبابي ينضم إلى ريال مدريد رسميًا

أعلن ريال مدريد التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، حسب بيان رسمي أمسية اليوم الاثنين.

وأمضى مبابي عقدًا يربطه بريال مدريد إلى صيف عام 2029، مع راتب سنوي خالٍ من الضرائب بقيمة 15 مليون يورو حسب تقارير، ومكافأة توقيع بقيمة 150 مليون يورو سيتم دفعها عبر 5 دفعات على 5 سنوات، في حين سيحصل على نسبة 80٪ من حقوق الصورة الخاصة به.



وقال مبابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به:” لقد تحقق الحلم أخيرًا، أنا سعيد وفخور بالالتحاق بنادي أحلامي ريال مدريد، لا أحد يمكنه فهم مدى سعادتي الآن في هذه اللحظة، لا أستطيع الانتظار لبدء مسيرتي مع النادي، أشكركم أيها المدريدريستا على الدعم”.



سينضم مبابي إلى نادي أحلامه، تاركًا وراءه إرثًا كبيرًا في باريس سان جيرمان، الذي دافع عن ألوانه بداية من عام 2017 عندما وفد إليه من موناكو.



خلال 7 مواسم مع النادي الباريسي، سجل مبابي 265 هدفًا وقدّم 108 تمريرات حاسمة في كل البطولات من إجمالي 308 مباريات.