مطار الملك خالد الدولي يدشن وجهته الجديدة إلى روما

الرياض : البلاد

أعلن مطار الملك خالد الدولي، الذي تتولى إدارته وتشغيله شركة مطارات الرياض، عن تدشين أحدث وجهاته الجوية التي تربط العاصمة الرياض بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوية الإيطالية (ITA).

وأوضحت مطارات الرياض أن هذا التدشين يأتي في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني بهدف ربط المملكة بالعالم، وكذلك زيادة أعداد المسافرين تماشيًا مع المستهدفات الطموحة لبرنامج الربط الجوي، بغرض تطوير المزيد من المسارات الجوية الحالية، والمستهدفة، وتمكين تعاون الشركاء الرئيسيين، للإسهام في اكتشاف المزيد من الفرص الواعدة وآفاق النمو السياحي في هذا المجال، مؤكدة أن هذا التطور على مستوى الخدمة التشغيلية التي تقدمها الشركة يأتي في سياق حرصها على توفير أوسع نطاق ممكن من خيارات النقل الجوي المتاحة بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين في مجال النقل الجوي.

وكشفت مطارات الرياض أنه وفقاً للاتفاق المبرم مع الخطوط الجوية الإيطالية (ITA)، فإنه من المقرر تسيير خمس رحلات أسبوعية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض (RUH) إلى مطار ليوناردو دافنشي – فيوميتشينو بروما FCO) )والعكس، وذلك اعتباراً من 2 يونيو، إذ من المقرر أن تستخدم الخطوط الجوية الإيطالية (ITA) لهذا الغرض ناقلات من طراز إيرباص A321.