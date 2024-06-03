الإيطالي إنزو ماريسكا مدربًا لتشيلسي

أعلن تشيلسي تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا (44 عامًا) مدربًا للفريق الأول لكرة القدم اليوم الاثنين في بيان رسمي، ليخلف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.



تعيين ماريسكا جاء بعد أسبوعين من انفصال تشيلسي عن بوتشيتينو، حيث أمضى عقدًا يربطه بالنادي لمدة 5 سنوات مع إمكانية تمديد عام إضافي.



وقاد المدرب الأصلع فريق ليستر لحصد دوري الدرجة الأولى الإنجليزي هذا الموسم، ليحجز بطاقة الصعود المباشرة إلى الدوري الممتاز (بريميرليغ).



وقال ماريسكا بعد توقيع العقد: “تشيلسي أحد أكبر أندية العالم، تدريبه هو حلم بالنسبة لي، أنا متطلع للعمل مع المجموعة الموهوبة من اللاعبين”.